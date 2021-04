Más de 100 días detenido padre cubano que busca justicia para su hijo mortalmente atropellado

Juan Carlos Hernández, padre de un joven de 17 años que fue mortalmente atropellado por un conductor ebrio en la provincia de Camagüey, cumple 106 días en prisión por exigir justicia por la muerte de su hijo, denunció su esposa en Facebook.

La mujer, desde el muro de Hernández, denunció la arbitrariedad contra su esposo a 19 meses del fallecimiento del joven: "Nada ni nadie me va a quebrar", expresó.

"Hace 19 meses que perdí a mi niño y 106 días que tienen detenido a Juan Carlos. Pero nada ni nadie me va a quebrar. Ya las lágrimas se me han secado, voy a estar en pie hasta que Dios quiera, pues me considero una mujer guerrera que lloro callada los dolores de la vida. Sonrío como si no me doliera el alma. Tropiezo, caigo, me levanto y vuelvo a caminar...", subrayó.

El 29 de septiembre de 2019 ocurrió el trágico accidente en el municipio de Minas, Camagüey, luego de que el chofer saliera de una fiesta en "total estado de embriaguez" y se subiera con el auto encima de la acera, tras lo cual perdió el control y atropelló a Juan Carlos Hernández Guillén.

El joven iba en una bicicleta con su novia, en compañía de otros dos amigos, cuando lo impactó el vehículo del chofer presuntamente borracho, que conducía a gran velocidad y chirriando ruedas. Con el golpe la víctima fue lanzada a más de 30 metros de distancia y murió en el acto.

Desde entonces Juan Carlos Hernández, su padre, ha denunciado que en lugar de justicia, la familia solo ha recibido amenazas, maltrato y manipulaciones por parte del régimen cubano desde el mismo día del crimen.

El pasado 13 de enero el hombre fue detenido por agentes de la seguridad del Estado en Camagüey y trasladado a la prisión "El Filtro", en vecina provincia de Las Tunas, donde lo mantienen en las peores condiciones, según informó recientemente el activista cubano Dariem Columbié, miembro del movimiento político Somos+.

Hernández había dicho que lo querían involucrar en hechos que él mismo desconocía, para que dejara de hacer sus denuncias en internet.

“No se le ha formulado acusación alguna en todo este tiempo. Lo detuvieron el día 13 de enero por haber estado en supuesto contacto a través de las redes sociales con una persona que tiró una piedra contra un banco en Las Tunas”, explicó Columbié.

Esta información hizo que en febrero decenas de personas iniciaran una campaña en Facebook para pedir la liberación de este campesino de origen humilde.

Para muchos el tratamiento que el gobierno cubano da a Hernández forma parte de un mecanismo para intimidarlo, a fin de que guarde silencio sobre el amañado proceso que dejó con una condena mínima al culpable de la muerte de su hijo adolescente.

En diciembre de 2019, Hernández comentó a CiberCuba que la policía liberó a los dos días al autor del trágico suceso, luego de imponerle simplemente una fianza de 2 000 pesos cubanos.

“Hoy luego de dos juicios, dicho infractor se encuentra en libertad”, afirmó Columbié, que lamentó no haya habido justicia para la familia y que Hernández se encuentre sin tener contacto con ningún abogado que se ocupe de su caso.