Detienen a Carolina Barrero al intentar salir de su casa para visitar a Luis Manuel Otero

La activista Carolina Barrero fue detenida este viernes por la Seguridad del Estado cubano cuando se disponía a salir de su casa para visitar al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre y de sed hace seis días.

Junto a ella fue detenido el joven Joeluis Cerutti Torres, un vecino de Barrero que salió en su defensa cuando la policía la subió al carro patrulla y llegó a abrir la puerta del automóvil mientras gritaba desesperado "!Basta! ¿No les da vergüenza?".

"¡Déjenla! ¡Basta de violación a los derechos! ¡Basta! Dejen a Carolina ¡Déjenla!, ¿no les da vergüenza?, es buena persona, no es mala, puede ser tu hermana, por el amor de Dios, no les da vergüenza, esa muchacha lleva 30 días sin salir de su casa, es una intelectual", gritaba a voz en cuello Cerutti Torres, según un video colgado en Facebook por el joven Leonardo Manuel Fernández Otaño.

En otra publicación Fernández Otaño, quien recientemente presentó una queja ante la Fiscalía contra el presentador televisivo Humberto López por usar a menores de edad en sus campañas difamatorias, grabó cuando se dirigía a la estación de Policías a exigir la liberación de Barrero y Cerutti Torres, pero la comunicación fue interrumpida.

"Voy a buscar a mis amigos Joeluis Cerutti Torres y Carolina Barrero adonde sea. Me oyeron, estoy dispuesto a todo. Pasaron los límites", dijo.

Aseguró que le habían quitado los carnets de identidad, y aseguró que hay que decir basta a la ausencia de derechos y de libertades ciudadanas.

"Basta de llevarse a intelectuales, a gente valiosa, a gente buena, por el mero hecho de disentir y de pensar distinto", expresó.

"Son chicos jóvenes, son nuestros hermanos, nuestros amigos, gente valiosa", comentó.

Este viernes decenas de cubanos sintieron en carne propia la represión del gobierno cuando intentaron llegar a la casa de Otero Alcántara, quien se encuentra al borde de la muerte por una huelga de hambre y de sed, mientras el régimen ignora sus demandas.

"Yo también quiero ver a Luis Manuel. No consiento el arresto domiciliario ilegal que me impone un poder que ha perdido toda legitimidad. Porque no tiene legitimidad un gobierno que no respeta el derecho de los ciudadanos por encima de todo bien. Ayer no tenían el valor de mencionar el nombre de Orlando Zapata en el Noticiero. Son tan cobardes que no respetan ni a los muertos. Pero nosotros sabemos dónde está la verdad, y esa fuerza es inquebrantable. Voy a verte Luis", había escrito Barrero antes de ser detenida.

Carolina Barrero en Facebook

El rapero y activista Maykel Osorbo anunció en Facebook que saldría a la calle a ver a su “hermano” Luis Manuel Otero Alcántara, a pesar de permanecer sitiado por la policía política desde hace más de dos semanas, como mismo ha estado Barrero.

Las autoridades han impedido que el huelguista reciba ningún tipo de visita o asistencia médica en su casa. Sin embargo, hoy pudo entrar a verlo su tío, quien afirmó que la salud del artista se encuentra muy deteriorada por la huelga, en la que pide el cese de la represión, del cerco policial que tienen en su casa los represores de Cuba, y la devolución de sus obras de arte robadas por la Seguridad del Estado.

"S.O.S Luis Manuel ya no puede sostenerse en pie. Tiene la piel y la boca cuarteadas, ya no orina y no habla, la garganta inflamada. Posiblemente no llegue a mañana", informó su tío Enix Berrio Sarda.