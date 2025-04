Carolina Barrero exige justicia tras el conmovedor pedido de la madre de un escritor detenido en Villa Clara

Vídeos relacionados:

La activista cubana Carolina Barrero pidió este sábado que el régimen libere urgentemente al escritor y periodista José Gabriel Barrenechea Chávez, cuya madre de 85 años se encuentra agonizando en Encrucijada y solo pide ver a su hijo.

Zoila Pérez Chávez agoniza sola en su casa de Encrucijada, Matanzas, con un cáncer metastásico, y su último deseo es poder ver a su hijo antes de morir, dijo la activista en una directa a través de Facebook.

“No permitamos que tamaña injusticia transcurra impune. No miremos a un lado, no seamos cómplices con el silencio”, clamó Barrero en sus redes sociales, sumándose a los pedidos de libertad para Barrenechea.

La opositora dice que no puede dormir desde que vio el desgarrador video difundido por Cubanet la semana pasada donde Zoila confesó entre lágrimas: "A veces me siento mal, cierro la puerta porque tengo miedo, me acuesto y le pido a Dios y a la Virgen que me dejen amanecer, porque lo único que quiero antes de morirme es estar, aunque sea un mes, con mi hijo".

Asimismo, denunció que la Academia de la Lengua de Cuba se reunió hace unos días y no hizo ningún pronunciamiento sobre la situación del escritor e intelectual de la isla.

José Gabriel Barrenechea, acusado de desorden público tras protestar pacíficamente contra los apagones en su municipio en noviembre de 2024, es su único hijo vivo y el único familiar cercano que la asistía a diario.

Desde la muerte de su esposo a consecuencia del Covid-19—con quien compartió más de 65 años de vida— y de su hijo mayor a los 36 años, Zoila ha quedado completamente dependiente de Barrenechea, quien la alimentaba, la cuidaba por las noches y era su principal apoyo emocional y físico.

Según denunció la activista Yania Suárez, el abogado de Barrenechea solicitó un permiso para que pudiera visitar a su madre en sus últimos días. Sin embargo, las autoridades de la prisión La Pendiente, donde está recluido, le comunicaron a un familiar que "el hijo verá a su madre cuando se muera", y se negó a conceder el pase humanitario.

Esta negativa ha sido interpretada por activistas y defensores de derechos humanos como un acto de terror psicológico propio de la política represiva del régimen cubano.

Organizaciones y activistas exigen la liberación inmediata de José Gabriel Barrenechea o, al menos, que se le permita despedirse de su madre en vida.

"Que mantengan preso a Barrenechea, a pesar del sufrimiento y convalecencia de su madre, es la evidencia del terror psicológico de esa tiranía", denunció en redes la campaña #LibertadParaBarrenechea.

La situación de Zoila refleja el costo humano de la represión política en Cuba: una madre anciana, abandonada en medio de la enfermedad, clamando por un abrazo que podría ser su último consuelo.

Esta semana el padre de otro preso político, Wilber Aguilar Bravo, fue detenido para que no asistiera a una misa y tras ser liberado afirmó que, aparentemente, el único enemigo del régimen cubano es el pueblo, recordó Barrero.

