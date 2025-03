Carolina Barrero amenaza con demandar al youtuber cubano "El Mundo de Darwin" por difamación

La activista y opositora cubana Carolina Barrero lanzó una seria advertencia legal contra el youtuber cubano conocido como "El Mundo de Darwin", cuyo nombre real es Darwin Santana Enrique, acusándolo de difamación.

Barrero, a través de las redes sociales, expresó su malestar ante las declaraciones realizadas por Santana en un video donde, según ella, se difundieron informaciones falsas con la intención de perjudicar su reputación.

"Darwin Santana Enrique, El Mundo de Darwin, lo que dices en tu vídeo contra mí es completamente falso, y clasifica como delito de difamación, tengo como probarlo", declaró Barrero.

La activista enfatizó que tiene pruebas para demostrar que lo dicho por el creador de contenido es completamente incierto y está dispuesta a llevar el asunto a la justicia. Recordó que el youtuber reside en Ottawa, Canadá, donde las leyes protegen de actos difamatorios y las personas pueden enfrentar consecuencias legales serias.

La opositora cubana cuestionó los motivos detrás de las afirmaciones del youtuber, sugiriendo que no se trata de un simple error de información, sino de una acción deliberada para perjudicarla.

"No sé si tienes muy mala información de tus ‘agentes’, una palabra espantosa que tú mismo usas, pero por tu manera de actuar se ve que no es la ingenuidad lo que te mueve", afirmó.

"No vacilaré en levantar una demanda judicial. Te recomiendo que te retractes. Créeme que si nunca le tuve miedo a los agentes de la Seguridad del Estado, no te tengo miedo a ti, que agente o no, como persona te mueves usando las mismas tácticas", sentenció Barrero.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Darwin contra Carolina?

El video de Darwin fue una transmisión en directo este fin de semana. Comenzó explicando las razones por las que se mantiene apoyando al Secretario de Estado, Marco Rubio, tras conocerse la decisión de la Administración Trump de retirar los fondos que la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) dedicaba a reconstruir el ecosistema mediático cubano.

En criterio del youtuber, muchos de los opositores y medios que se favorecían de esas cantidades de dinero que el gobierno estadounidense daba, no aportaban nada importante a la lucha contra la dictadura.

"Entre ellos está Carolina Barrero. Ustedes conocen a esta 'opositora' fresita, medio izquierdosa. En una fiesta, le confesó a uno de mis agentes que ella recibía cinco subvenciones (grants) de Estados Unidos. Por supuesto que está viajando el mundo y les pregunto: ¿Carolina Barrero cuántos problemas ha resuelto? ¿Cuál ha sido su impacto? ¿Qué ha hecho por la libertad de Cuba? Nada, solo reunirse, reunirse y reunirse, dijo Darwin.

Señaló que, al eliminarse los fondos, es lógico que Barrero "esté muy molesta con Marco Rubio, Elon Musk, Donald Trump y con todo el que le está quitando esa cantidad de dinero".

Darwin Santana reaccionó a la advertencia de Barrero, retándola y cuestionándose el origen del dinero con que la activista pagará los trámites para la denuncia por difamación.

"Viene demanda de Carolina Barrero. Seguro va a pagar los abogados con algún grant de Estados Unidos porque, que nosotros sepamos, ella no recibe otro salario que no sea de eso… ¡Alegadamente!", dijo Santana y pidió a la administración Trump que controle con mano dura los fondos.

"Marco Rubio sigue adelante. ¡Y dale ese dinero a los que verdaderamente están haciendo algo!", expresó el youtuber dando a entender que no pretende retractarse de sus declaraciones.

