Madre desesperada explota contra el gobierno: "Nos tienen muertos de hambre"

Desesperada por no tener con qué alimentar a sus dos hijos, una madre cubana de la provincia Guantánamo explotó contra el gobierno de la isla y llamó al pueblo a decir la verdad sin miedo: "Nos tienen muertos de hambre".

"Tengo mis hijos que nacieron en un país socialista, comunista, y al final no hacen nada, nos tienen muertos de hambre, nos tienen pasando trabajo ¡Hasta cuándo!", afirmó la mujer en una entrevista concedida al portal Cubanet, donde asegura que ha pedido varias veces trabajo pero no hay ofertas, ni recibe ayuda del gobierno para sus niños.

"No tengo cómo alimentar a mis hijos, he ido y me han negado la ayuda, me han dicho que me van a dar trabajo, que me van a dar ayuda para los muchachos, y me han dicho después que no me van a dar nada y que si no tengo dinero que lo invente", explicó. La mujer tuvo que dejar de trabajar hace algunos meses para cuidar de los menores cuando su madre enfermó.

"Virgen admite que en ocasiones sus hijos se acuestan sin comer, el padre le manda 200 pesos al mes cuando puede y esta es toda la entrada económica con que cuenta, en un país donde la canasta básica por persona es de 1528 pesos", señaló Cubanet.

En su entrevista también habló de la desigualdad en el país, exacerbada con la apertura de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC). "No puedo comprarles un paquete de galleta, ¿si yo no tengo en moneda nacional cómo voy a tener MLC?", subrayó.

Llorando, dice que el gobierno tiene engañado al pueblo. "Viven diciendo “no la gente dice mentira” y la gente teniendo miedo a hablar, ¿por qué?", se preguntó Virgen.

"La gente tiene que hablar y decir lo que siente, sin miedo, caballero, nosotros estamos pasando trabajo, el pueblo tenemos que unirnos, ¿hasta cuando vamos a aguantar diciendo “esta es la revolución, esta es la revolución de nosotros”; no, esto es de ellos, este país es de ellos que viven como reyes y nosotros aguantando, ellos tirándonos las sobras como si fuéramos perros, hasta cuando", prosiguió.

"Ya estoy cansada hagan algo para que esto cambie, para que el partido cambie, para que la revolución cambie, ya estoy obstinada. Miren estos niños como están pasando necesidad, no aguanto más. Ya yo no sé que voy a hacer, se los juro", explicó.

Virgen busca trabajo desesperadamente para poder alimentar a su familia, pero también padece de la falta de medicamentos que se vive en el país, donde no hay antibióticos y muchas veces hay que comprar las medicinas en el mercado negro. Su hijo enfermó de una infección en la piel y dice que tuvo que curarlo con hojas de tabaco y remedios caseros.

"Fui al Poder Popular y les dije que estaba al tirarme del cuarto piso y me miraron como si no les importara. No tenía dinero para comprar el medicamento tuve que curar sola a mi hijo. Mi hijo se pudo morir si hubiese cogido una infección más grande sin medicamentos", comentó.

Asimismo, lamenta que a veces tiene que vender alguna cosa de los propios niños para comprarle otras, especialmente alimentos.

"Estoy pidiendo lo que cada ser humano tiene derecho, que es una buena alimentación porque ellos están en desarrollo. Ahora tienen la hemoglobina en 9.0 porque están mal alimentados, y eso es culpa mía, no, yo trato de darles lo que yo puedo", apuntó.

Como Virgen, miles de madres en Cuba padecen diariamente para poder darles de comer a sus hijos. Aunque muchas se han quejado en redes sociales el régimen luego las ha amenazado, reprimido, sometido a interrogatorios, y les han puesto vigilancia en sus barrios.

Así fue el caso de Ketty Mendez, una madre que el pasado año encaró al gobernante Miguel Díaz-Canel porque no tenía comida para darle a su hija autista. Desde entonces la policía no para de acosarla y amenazarla por sus declaraciones en redes sociales.

Mientras, la situación alimentaria se agrava en la isla. Decenas de cubanos han alertado que las nuevas restricciones que implementará el gobierno cubano por el rebrote de COVID-19, agravarán la falta de alimentos en la isla.

En medio de la crisis que enfrentan los cubanos, decenas de campesinos han denunciado que sus cosechas se pierden porque el gobierno no cumple con los compromisos ni pasa a recogerlas.

La Liga de Campesinos Independientes de Cuba afirma que los trabajadores del campo son acosados por las autoridades y que "en estos momentos críticos que está viviendo el país, por el centralismo que tiene el gobierno, el campesinado cubano está perdiendo sus cosechas y no les están comprado las producciones al precio justo, y el pueblo está pasando hambre y miseria", dijeron en declaraciones a Radio y Televisión Martí.