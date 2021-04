Madre cubana Ketty Méndez necesita antibióticos para su hija con autismo: "También nos pueden desalojar"

Ketty Méndez, la madre de una niña con autismo en La Habana, pidió ayuda en Facebook para conseguir antibióticos para una bacteria que ha causado estragos en la piel de la menor.

“Esa es mi hija, mi princesa, abandonada por la salud cubana. Para colmo me notifican que después de 15 años de vivir en este apartamento volvemos a la condición de ilegales, que seguirán "valorando" mi caso a ver qué solución le dan, si lo aprueban o no. O sea, también nos pueden desalojar si no lo aprueban, ¿qué más puedo esperar?”, denunció desesperada en la red social.

El doctor Alexander Pupo, sancionado por sus críticas al régimen cubano, afirmó en los comentarios que la niña necesita Ciprofloxacino, Doxiciclina o Vancomicina, medicamentos que están en falta en la isla.

Una amiga de Méndez, identificada en Facebook como Olaida Trujillo, se solidarizó con ella y retó al comentarista del noticiero Humberto López, quien se dedica a desacreditar en televisión nacional a las personas que critiquen al gobierno de la isla, a publicar el caso de esta familia en su espacio.

“Mira señor Humberto, publica esto hoy en el NTV. Es Jenisfer, la hija de Ketty Méndez. No tiene medicamentos, tu mal llamada potencia médica la tiene abandonada. Dónde están los medicamentos y la atencion de esta niña, que sí es cubana. Cuentale a los que te dirijen la historia de Jenisfer y no hables mas mierda de los que hoy están luchando para que niños como Jenisfer no carezcan de sus medicamentos”, dijo indignada la mujer.

Ketty intentó contar su historia en una directa pero el gobierno le cortó el acceso a internet, según afirmó.

No obstante, en el fragmento que logró transmitir dijo que “Ellos abandonaron a mi hija y no tienen solución” y que tras 15 años de lucha por conseguir la propiedad de la vivienda que ocupa, “hora volvió a la condición de ocupante ilegal”.

“Parece que quieren que les de dinero o que mi hija se muera para de una vez sacarme de ahí”, explicó. Asegura que la niña lleva cuatro años sin poder bajar las escaleras de la casa y sus músculos se han atrofiado.

"Las promesas del gobierno cubano son burlas nada más”, sentenció.

El caso de Méndez se dio a conocer en plena pandemia del coronavirus, cuando la mujer hizo una directa en Facebook en la cual encaró al mandatario Miguel Díaz-Canel, por pedir dinero al pueblo para producir alimentos, y lo llamó "un falta de respeto" y "un saqueador".

Dijo entonces que su hija llevaba varios días sin comer alimentos nutritivos. Desayunaba croquetas quemadas porque no tenía grasa para freírlas.

Contaba en esa ocasión que una de sus solicitudes de ayuda más recurrente que había hecho era la de alimentos para sacar a su hija de la desnutrición que padece, "les he pedido ayuda de todas formas que ya no sé qué hacer", comentó.

Sin embargo, la respuesta del régimen fue orquestar una campaña de desprestigio contra esta familia.

Semanas después de sus acusaciones la mujer denunció que desde entonces vecinos, conocidos y policías mantenían un constante acoso contra su familia.

Al esposo de Méndez le prohibieron salir a pescar, y a ella la acusaron, a través del portal del bloguero oficialista Guerrero Cubano, de ser jinetera y haber viajado varias veces a Italia, a pesar de que Méndez nunca ha tenido pasaporte y tiene un matrimonio de más de 20 años, explicó.

En diciembre, tres civiles sin identificarse la detuvieron cuando recogía a su otra hija de la escuela.