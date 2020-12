Policía en Cuba detiene a madre que denunció el caso de su hija con autismo

Tres civiles sin identificarse detuvieron este lunes a la madre cubana Ketty Méndez, quien desde su perfil de Facebook había emplazado, meses atrás, al gobernante Miguel Díaz-Canel, tras denunciar el estado de desprotección en que se encontraba su hija con autismo por parte de las autoridades.

Méndez recogió a su otra hija en la escuela en la tarde y, cuando ambas caminaban rumbo a su vivienda en Habana del Este, tres hombres las interceptaron y le pidieron a la madre su documento de identificación, según declaraciones del esposo a la activista por los Derechos Humanos, Diasniurka Salcedo Verdecia.

Al verificar que se trataba de la persona correcta, ordenaron a la niña que siguiera hasta su casa, pues ellos debían conversar con su madre.

En estos momentos, Méndez se encuentra detenida en la Unidad de Policía de Alamar, Habana del Este, según explicó su esposo en llamada telefónica a la activista.

La reportera Iliana Hernández también denunció la desaparición de Méndez a través de una directa en el Facebook de CiberCuba.

“Le dijeron que eran de Búsqueda y Captura, lo cual no es cierto porque estos policías -los cuales son los únicos con la autoridad para detenerte en la calle- tienen el deber de identificarse y de ir uniformados. Los hombres que secuestraron a Ketty eran civiles”, afirmó Hernández.

Este lunes, varias publicaciones de Méndez en Facebook fueron presentadas por el periodista oficialista Humberto López en el espacio estelar del Noticiero Nacional de Televisión (NTV) para cuestionarla como promotora de movilizaciones en La Habana en protesta por las recientes medidas gubernamentales.

A mediados de mayo, Méndez estalló en las redes sociales luego de que las autoridades de la isla solicitaran donaciones económicas para financiar la producción de alimentos. La cubana llamó “saqueador” a Díaz-Canel, y denunció la desprotección en que estaba sumida su hija mayor -quien padece de un cuadro severo de autismo, retraso mental y anemia- al no recibir medicinas ni atención médica desde 2019.

"Como mismo tú mandas los médicos allá afuera, ¿por qué no me los mandas aquí?", preguntó la madre dirigiéndose al gobernante, y añadió que no recibía dieta alimenticia para su hija porque había cumplido la mayoría de edad y ya no calificaba para esta subvención, a pesar de su estado de salud.

Méndez ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones de los derechos humanos en Cuba por parte de las autoridades y su aparato represor, por lo que se vio envuelta en una campaña de descrédito, que los medios oficialistas suelen emprender contra todo el que encare al poder.