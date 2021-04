Manifestación en Valencia contra la dictadura cubana

Cubanos residentes en España se reunieron frente al Ayuntamiento de Valencia para protestar en contra de la dictadura cubana y en solidaridad con el artivista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace 6 días.

“Hoy nos reunimos frente al Ayuntamiento de Valencia. Nos organizamos con muy poco tiempo y no podíamos ser muchos, porque para concentrarnos más de 20 personas es necesario pedir autorización con 10 días de antelación, proceso que por lo demás es bien sencillo y he realizado en varias ocasiones”, escribió en Facebook la activista y escritora Salomé García Bacallao, quien fue una de las organizadores de la demostración.

Salomé García Bacallao / Facebook

“A pesar de que he estado indocumentada por varios meses, es un derecho que el Estado me reconoce. Exigir tus derechos, o abogar por los derechos de otrxs con un cartel NO ES DELITO”, subrayó la también miembro del movimiento 27N.

Cubanos se manifiestan en Valencia: Salomé García Bacallao / Facebook

Durante el encuentro, la propia García Bacallao dio lectura de un documento que exponía con detalles la represión sistemática a la que ha sido sometida Luis Manuel Otero y el resto de los activistas cubanos por parte de las autoridades del régimen.

Cubanos se manifiestan en Valencia: Salomé García Bacallao / Facebook

La demostración también se hizo eco de las demandas que exige el artista para deponer la huelga: “el cese del cerco policial, el cese de la represión contra la libertad de creación, y la devolución e indemnización por sus obras destruidas”.

En adición Salomé García leyó a viva voz el manifiesto del Movimiento San Isidro publicado recientemente y titulado: "Cuba: un centro de tortura", donde se hace denuncia a la represión sostenida por más de tres años contra los activistas del MSI.

La manifestación se sumó a la convocatoria que un grupo de activistas y defensores de los derechos humanos lanzó recientemente para manifestarse en apoyo a las demandas de Luis Manuel Otero Alcántara frente a todas las embajadas de Cuba en el mundo.

"Mañana, viernes 30 de Abril, cubanos en todos los países convocados a unirse a la comunidad y exigir que se respeten los derechos de nuestras familias y amigos en la isla. Vamos a romper el silencio. Vamos a hacerle saber a ese régimen que se tienen que ir. ¡No más dictadura en Cuba! ¡Basta ya de abuso! A Luis Manuel Otero Alcántara LO QUEREMOS VIVO!!!!!", dice el texto compartido en redes sociales.

Como respuesta a la convocatoria, cientos de cubanos se han manifestado frente a los Consulados y Embajadas de Cuba en Madrid, New York, México, Washington, Uruguay o Barcelona, para exigir el fin de la represión en Cuba y en solidaridad con el artivista, cuya vida peligra en estos momentos.

Al interior de Cuba, una decena de jóvenes se manifestaron este viernes en la Plaza de Aguacate y Obispo en La Habana Vieja, donde fueron detenidos violentamente por la policía política mientras el pueblo coreaba Patria y Vida durante la detención.