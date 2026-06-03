Denuncian acoso policial contra cubano que participó en protestas por los apagones en La Habana

Cubano que protestó por los apagones denuncia visitas de oficiales a su vivienda

El rapero y activista El Funky publicó este martes una alerta en Facebook denunciando el acoso sistemático de agentes del régimen cubano contra Yoel Cruz, que participó en las protestas contra los apagones.

Según la denuncia difundida por El Funky, el pasado domingo un oficial vestido de verde olivo se presentó en la casa de Yoel Cruz para presionarlo a que dejara de tocar calderos y gritar consignas durante las manifestaciones.

El oficial llegó incluso a ofrecerle una pipa de agua como forma de disuadirlo, lo que El Funky calificó con dureza: «como si el hambre, la sed y la indignación de un pueblo pudieran comprarse así».

Este martes, dos oficiales —uno uniformado de policía y otro de verde olivo— regresaron a la vivienda de Yoel Cruz. Él estaba trabajando y no fue encontrado.

El propio Yoel Cruz grabó un video desde Lawton, municipio 10 de Octubre, relatando la situación: «Esto lo digo para que sepan que estoy siendo ahora mismo asediado, para que sepan que cualquier cosa me pase [es] la seguridad del estado, porque parece ser que alguien informó de que como que yo fui el promotor de la protesta».

Las autoridades también lo habrían presionado para que entregara información sobre otros participantes en las manifestaciones, algo que Cruz rechazó de plano: «Algo que tengo en mis valores y conceptos es que soy una tumba, se los digo a todos ustedes mis amigos».

El Funky fue contundente al calificar lo ocurrido: «Esto es acoso. Es persecución contra ciudadanos de bien que solo quieren expresarse. No solo quieren matar lentamente a la gente: quieren que muera en silencio».

Las protestas en Lawton se enmarcan en una oleada de cacerolazos que sacude La Habana desde marzo.

La zona carece de gas de la calle y depende del gas licuado de balita, lo que agrava la crisis alimentaria durante los nuevos cacerolazos en varios municipios de La Habana que se registraron este mismo martes.

La oleada más intensa de protestas ocurrió el 13 y 14 de mayo, cuando La Habana ardió con manifestaciones simultáneas en al menos 12 municipios, en medio de apagones de 20 a 22 horas diarias reconocidos por el propio ministro de Energía del régimen.

El caso de Yoel Cruz tiene además una dimensión especialmente dolorosa: este miércoles se cumple exactamente un año de la desaparición de su hermano, Joan Cruz Traba, quien según la denuncia murió bajo custodia del Estado cubano sin que Yoel fuera notificado, a pesar de haber denunciado su desaparición y buscarlo sin descanso.

El propio Yoel lo expresó en el video con una sola pregunta dirigida a las autoridades: «Joan Cruz Traba. No tengo más nada que decir».

El Funky cerró su alerta con un llamado directo al régimen: «Dejen a Yoel en paz. Dejen a la gente con sus dolores. Ustedes ya pasaron el umbral del delirio. No se vuelvan locos: el horno no está para galleticas».