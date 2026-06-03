Denuncian acoso policial contra cubano que participó en protestas por los apagones en La Habana

El rapero y activista El Funky publicó este martes una alerta en Facebook denunciando el acoso sistemático de agentes del régimen cubano contra Yoel Cruz, que participó en las protestas contra los apagones.
Según la denuncia difundida por El Funky, el pasado domingo un oficial vestido de verde olivo se presentó en la casa de Yoel Cruz para presionarlo a que dejara de tocar calderos y gritar consignas durante las manifestaciones.
El oficial llegó incluso a ofrecerle una pipa de agua como forma de disuadirlo, lo que El Funky calificó con dureza: «como si el hambre, la sed y la indignación de un pueblo pudieran comprarse así».
Este martes, dos oficiales —uno uniformado de policía y otro de verde olivo— regresaron a la vivienda de Yoel Cruz. Él estaba trabajando y no fue encontrado.
El propio Yoel Cruz grabó un video desde Lawton, municipio 10 de Octubre, relatando la situación: «Esto lo digo para que sepan que estoy siendo ahora mismo asediado, para que sepan que cualquier cosa me pase [es] la seguridad del estado, porque parece ser que alguien informó de que como que yo fui el promotor de la protesta».
Las autoridades también lo habrían presionado para que entregara información sobre otros participantes en las manifestaciones, algo que Cruz rechazó de plano: «Algo que tengo en mis valores y conceptos es que soy una tumba, se los digo a todos ustedes mis amigos».
El Funky fue contundente al calificar lo ocurrido: «Esto es acoso. Es persecución contra ciudadanos de bien que solo quieren expresarse. No solo quieren matar lentamente a la gente: quieren que muera en silencio».
Las protestas en Lawton se enmarcan en una oleada de cacerolazos que sacude La Habana desde marzo.
La zona carece de gas de la calle y depende del gas licuado de balita, lo que agrava la crisis alimentaria durante los nuevos cacerolazos en varios municipios de La Habana que se registraron este mismo martes.
La oleada más intensa de protestas ocurrió el 13 y 14 de mayo, cuando La Habana ardió con manifestaciones simultáneas en al menos 12 municipios, en medio de apagones de 20 a 22 horas diarias reconocidos por el propio ministro de Energía del régimen.
El caso de Yoel Cruz tiene además una dimensión especialmente dolorosa: este miércoles se cumple exactamente un año de la desaparición de su hermano, Joan Cruz Traba, quien según la denuncia murió bajo custodia del Estado cubano sin que Yoel fuera notificado, a pesar de haber denunciado su desaparición y buscarlo sin descanso.
El propio Yoel lo expresó en el video con una sola pregunta dirigida a las autoridades: «Joan Cruz Traba. No tengo más nada que decir».
El Funky cerró su alerta con un llamado directo al régimen: «Dejen a Yoel en paz. Dejen a la gente con sus dolores. Ustedes ya pasaron el umbral del delirio. No se vuelvan locos: el horno no está para galleticas».
Preguntas frecuentes sobre el acoso y las protestas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Yoel Cruz está siendo acosado por las autoridades cubanas?
Yoel Cruz está siendo acosado por las autoridades cubanas debido a su participación en las protestas contra los apagones en La Habana. El régimen lo considera un promotor de las manifestaciones y ha intentado presionarlo para que deje de participar en ellas y entregue información sobre otros manifestantes.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante las protestas por apagones?
El gobierno cubano ha respondido a las protestas por apagones con represión, incluyendo el despliegue de fuerzas especiales, detenciones y medidas de intimidación como el uso de motocicletas para amedrentar a los manifestantes. El régimen ha optado por la represión y el control social en lugar de ofrecer soluciones concretas a la crisis energética.
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¿Cuál ha sido la reacción de la población cubana ante los apagones?
La población cubana ha reaccionado a los apagones con una ola de protestas, incluyendo cacerolazos y bloqueos de calles en varios municipios de La Habana. Estas manifestaciones reflejan el creciente malestar social ante la falta de electricidad, la escasez de alimentos y la represión gubernamental.
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¿Qué impacto tienen los apagones en la vida diaria de los cubanos?
Los apagones en Cuba tienen un impacto significativo en la vida diaria de los ciudadanos, ya que provocan la pérdida de alimentos, dificultan el acceso al agua y agravan el calor en las viviendas. Esta situación ha llevado a un aumento de las protestas y el descontento social.
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¿Cómo ha influido la desaparición del hermano de Yoel Cruz en su situación actual?
La desaparición del hermano de Yoel Cruz, Joan Cruz Traba, quien murió bajo custodia del Estado cubano, añade una dimensión personal dolorosa a su situación. Yoel Cruz ha expresado públicamente su dolor y su búsqueda de justicia, lo que ha intensificado su perfil como activista en contra del régimen cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.