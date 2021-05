Tania Bruguera a la Seguridad del Estado: Cuál es su plan para salvar la vida de Luis Manuel Otero

La artista cubana Tania Bruguera responsabilizó al gobierno de Cuba de lo que pueda suceder con la vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre y sed en el reclamo de sus derechos violentados.

"Responsabilizo al gobierno cubano de lo que pueda suceder con Luis Manuel Otero Alcántara", dijo la artista.

"Quiero dejar saber al gobierno de Cuba que tan cabezón es, que sepan que la solidaridad no va a parar, por cada uno de nosotros que metan presos van a salir cinco o seis mas. Ustedes no tienen la información de todo lo que se está haciendo, de toda la gente que se ha sensibilizado por esta acción para salvar la vida de un artista cubano que está pidiendo sus derechos", aseguró.

Bruguera también dejó saber que un grupo de activistas estuvo tratando de contactar a los segurosos que los atienden para que les dieran la cara y les dijeran qué piensan hacer con la vida de Luis Manuel.

"En estos momento en que nosotros queremos hablar con ellos, que se nos pongan delante para saber cuál es su plan para salvar la vida de Luis Manuel, no nos han respondido", dijo.

"Queremos que estén claros de que la justicia se va a imponer, no la justicia de ellos que es una justicia abusiva, arbitraria, y que solamente está defendiendo a las personas en el poder, sino la justicia que estamos imponiendo nosotros los del pueblo", indicó la artista.

Este primero de mayo Luis Manuel Otero cumple siete días de huelga de hambre y sed, una protesta con la que demanda el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por el régimen el pasado 16 de abril.

Este viernes los signos de la huelga ya estaban haciendo grandes estragos en el cuerpo de Luis Manuel. Según informó su tío Enix Berrio Sarda, quien pudo entrar a visitarlo a pesar del cerco policial que rodea la vivienda ubicada en Damas 955, el líder del Movimiento San Isidro ya no puede sostenerse en pie, tiene la piel y la boca cuarteadas, ya no orina y no habla, y tiene la garganta inflamada.