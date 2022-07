Poeta Amaury Pacheco declina asistir a festival de arte DOCUMENTA por temor a que el régimen le impida regresar a Cuba

El poeta cubano Amauri Pacheco rechazó participar en Documenta Fifteen, uno de los eventos de Arte Contemporáneo más importante del mundo, por temor a que el régimen de La Habana le impida regresar a Cuba.

El también activista y miembro del Movimiento San Isidro (MSI) anunció públicamente su decisión de no viajar a la sede de la exposición en Kassel, Alemania, y argumentó que lleva casi un año a cargo de sus hijos y bajo cargos de desorden público e instigación a delinquir desde las protestas del 11 de julio (11J).

"He sido invitado por INSTAR (Instituto de Artivismo Hannah Arendt que dirige Tania Bruguera) para presentar la obra de Omni Zonafranca y mis Poéticas Operativas (activación poética para la transformación de realidades a partir de la cultura el arte, el activismo y la política), dos de las obras que más tiempo llevo trabajando en mis 25 años de carrera", explicó.

Sin embargo, "quiero hacer pública mi decisión de no viajar para participar en DOCUMENTA, una de las exposiciones de arte más importantes del mundo que se lleva a cabo desde 1955, cada 5 años, en Kassel, Alemania (...). La probabilidad de que al viajar a Alemania no me dejen regresar a Cuba es muy grande y no voy a dejar solos a mis hijos, esa no es una opción. He hecho la igualdad: Papá=Poeta", expresó en un post de Facebook.

Post en Facebook. Captura

Dijo que "hace casi un año estoy con mis hijos y mi hija porque mi esposa tuvo que viajar para poder atender su salud, lo cual le fue negado aquí (...). Mis hijos han sufrido los cercos policiales por más de seis meses, los padecimientos de su madre, la distancia de la familia y la crisis económica".

Amauri Pacheco Omnipoeta, como se identifica en la red social, afirma que con su publicación quiere "dejar testimonio del daño que causa esta dictadura a las personas, a las familias, a los gremios laborales y a los artistas".

Además, "denunciar la violación a mi derecho de participación y elección del trabajo, a mi derecho como creador a difundir mis obras, a mi derecho de movilidad, al derecho de mis hijos de disfrutar de los beneficios del trabajo de su padre, denunciar la discriminación por motivo de pensamiento político y expresión, a no tener garantías de debidos procesos ni protección ninguna de las normas internacionales, por vivir en dictadura", subrayó.

Varios artistas e intelectuales cubanos han viajado a Documenta invitados por INSTAR para exponer lo más novedoso de la creación artística contemporánea de la isla. En ese evento fueron visibilizados los casos del rapero Maykel Osorbo Castillo y del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, con la presentación de dos obras de los mismos, confirmó Bruguera en junio pasado.

En los últimos meses el gobierno cubano ha impedido el regreso a la isla de varios de sus detractores, entre ellos la exmiembro del MSI Anamely Ramos, la profesora universitaria Omara Isabel Ruiz Urquiola y su hermano, el biólogo y científico Ariel Ruiz Urquiola, quien recientemente realizó una huelga de hambre y de sed frente a la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, por el derecho de los cubanos a regresar a la isla.

Al igual que ellos cuando estaban en Cuba, Pacheco ha sido víctima de una brutal represión por parte del régimen en los últimos años, en los cuales ha sido detenido arbitrariamente en numerosas ocasiones, sitiado en su vivienda y sancionado por su participación en las manifestaciones del 11J.

Documenta Fifteen es una exposición de arte contemporáneo internacional, que se realiza cada cinco años en la ciudad alemana de Kassel.

Este año abrirá sus puertas el 18 de junio y ha sido organizada por el colectivo artístico de Indonesia Ruangrupa, a cargo de la dirección artística y la curaduría de la megaexposición, considerada por los expertos como la más vanguardista e importante del mundo.