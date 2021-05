Joven de Matanzas sale a protestar solo para no cargar la culpa por la muerte de Luis Manuel Otero

Un joven cubano de Matanzas confesó al periodista independiente cubano, Carlos Manuel Álvarez, la intención que tenía de ir a protestar solo por tal de no cargar la culpa por la posible muerte de Luis Manuel Otero Alcántara, que hoy cumple su séptimo día de huelga de hambre y sed.

En su perfil de Facebook Álvarez alertó sobre este caso, señalando que no conoce al joven, pero que pedía el apoyo para él porque haría una protesta solo, caminando desde Santa Marta hasta Matanzas.

"Antonio Alonso Ortega es un hermano que jamás he visto. Es de Colón, estudió en la vocacional de Matanzas, entró en esa escuela cuando yo me iba y habitó los mismos espacios sagrados que habité yo. Ahora Antonio acaba de llamarme llorando, nunca antes hemos hablado, y se disculpa por llamarme, porque aparentemente no nos conocemos, pero no tiene nada de qué disculparse. Dice que no va a cargar con la culpa de la muerte de Luis Manuel", expresó Álvarez en Facebook.

El escritor señaló además que la llamada la recibió tarde en la noche y que el camino que emprendería Alonso merece el apoyo de otros cubanos.

"Es el corazón de la madrugada y Antonio se ha ido solo, caminando por la carretera vacía desde Santa Marta hasta Matanzas. Una vez allí no le importa, como él dice, irse por los pies. Apoyemos desde aquí a Antonio. Va a protestar. A un lado de esa carretera están los campos de henequén, al otro el mar. Hagámonos saber que todas nuestras soledades están acompañadas por otras soledades frente a la huérfana multitud policial de la dictadura", dijo el periodista independiente.

Este jueves el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, alertó a los cubanos de que si algo le pasa a Otero en su huelga de hambre y sed, todos aquellos que no hayan luchado por sus derechos tendrán que cargar esa culpa.

"Un día agotador, muchos problemas de activistas, presos políticos y personas que piden nuestra ayuda, pero no puedo dormir si no hago algo, si no digo algo, a favor de un hermano de lucha que se juega la vida por todos: Luis Manuel Otero Alcántara. Si algo le pasara, todos seremos culpables..." expresó el opositor en su perfil de Twitter.

El viernes se produjeron protestas en Cuba y en ciudades del mundo en apoyo a Otero. Particularmente en La Habana tuvo lugar la detención violenta de un grupo de activistas, por parte de fuerzas represivas del gobierno, en la calle Obispo.

Los manifestantes actuaban en favor de Otero, quien permanece en huelga de hambre y sed desde el domingo 25 de abril. La salud del activista se ha debilitado, ya no se sostiene en pie y apenas puede hablar.

"S.O.S Luis Manuel ya no puede sostenerse en pie. Tiene la piel y la boca cuarteadas, ya no orina y no habla, la garganta inflamada", informó su tío Enix Berrio Sarda en una entrevista ofrecida a Cubanet.

El familiar señaló además que el activista está afectado psicológicamente y eso introduce una presión adicional.