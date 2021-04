José Daniel Ferrer: "Si algo le pasa a Luis Manuel Otero todos seremos culpables"

El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, alertó a los cubanos de que si algo le pasa a Luis Manuel Otero Alcántara, todos serán culpables.

"Un día agotador, muchos problemas de activistas, presos políticos y personas que piden nuestra ayuda, pero no puedo dormir si no hago algo, si no digo algo, a favor de un hermano de lucha que se juega la vida por todos: Luis Manuel Otero Alcántara. Si algo le pasara, todos seremos culpables..." dijo Ferrer en Twitter.

El mensaje se acompaña de un vídeo en que el opositor cubano expresa su apoyo a Otero, líder del Movimiento San Isidro que se encuentra en huelga de hambre y sed desde el pasado domingo.

Ferrer señala que desde la UNPACU y Cuba Decide desarrollan acciones de apoyo al líder del MSI, entre las que menciona hacer carteles, pegatinas con consignas como "Patria y Vida", y otras. Asegura que todos los cubanos que no se atreven a luchar por sus derechos tendrán que cargar con culpas si a Otero le pasa algo malo.

Varios cubanos han pedido a Otero que deponga la huelga, pero este declaró que será firme y que quiere que el Estado cubano cumpla con las demandas que ha hecho, que quiten el cerco policial a su casa, devuelvan las obras que le robaron y que paguen una indemnización por las que fueron destruidas.

"Estoy todavía bien y sí, voy a seguir con la huelga de hambre y sed, ya sea hasta el final. Yo creo que querer solamente no es suficiente. La gente quiere libertad para Cuba, pero ¿Cuánta gente hace algo por la libertad?", se preguntó el activista.

A inicios de abril Ferrer y un grupo de miembros de UNPACU estuvieron también en huelga de hambre. Su protesta era contra un cerco policial que mantiene la Seguridad del Estado a la sede organización, en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba.

“Santiago de #Cuba. Continúan el cerco y las detenciones contra #UNPACU. Detenida Lisandra Mora Romero en la mañana. Otras posibles detenciones y más de 30 personas impedidas de pasar en lo que va de mañana”, informó el martes Ferrer, en su perfil de Twitter.

La Seguridad del Estado mantiene contra estos activistas en el Oriente cubano las detenciones arbitrarias y violentas, en particular a los que intentan llegar a la sede de la organización.

El jueves el Gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias en Cuba y la vulnerabilidad de los derechos humanos en la isla.

Julie Chung, secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado aseguró que su país se toma en serio las violaciones de las libertades garantizadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.

"Nos preocupan las denuncias de detenciones arbitrarias y vulneración del derecho de los cubanos a reunirse, expresarse y viajar libremente", señaló la funcionaria estadounidense.

Este viernes activistas cubanos, dentro y fuera de la isla, han convocado a realizar protestas en apoyo a la causa de Otero. En el exterior los puntos de reunión serán las sedes diplomáticas de Cuba.