Jóvenes cristianos intentan llegar a la casa de Luis Manuel Otero

Un grupo de cristianos intentaron llegar hasta la casa de Luis Manuel Otero Alcántara en San Isidro, La Habana, pero el fuerte operativo policial desplegado en los alrededores no los dejó pasar a ver al artista cubano, quien se encuentra en huelga de hambre y sed desde hace 7 días.

“LLegamos hoy hasta San Isidro para brindar asistencia religiosa a Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre hace ya una semana”, informó en Facebook el periodista y escritor Yo Suárez, uno de los jóvenes del grupo.

Yoe Suárez / Facebook

“Oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y otros vestidos de civil nos impidieron pasar. Tomaron los datos de nuestros documentos de identidad y pidieron que nos alejáramos de la calle Damas”, agregó el periodista.

Suárez señaló que “después de media hora en el retén policial en la esquina de Damas y Avenida del Puerto”, le “devolvieron a cada uno de los miembros del grupo su carnet de identidad”, dijo.

Ante la imposibilidad de avanzar hacia la casa de Luis Manuel Otero, los jóvenes protestantes se congregaron en las afueras de la Iglesia de Paula y oraron por “la integridad física de Luis Manuel” Otero.

La prohibición de dejar pasar a estos jóvenes a asistir al artivista y líder del Movimiento San Isidro es parte de una política de aislamiento contra Luis Manuel que la Seguridad del Estado ha velado celosamente a través de un fuerte operativo militar desplegado en el Barrio de Isidro.

Salvo excepciones como la de la visita del Padre Ramón Suárez Polcari, de la Arquidiócesis de La Habana, este viernes, a Luis Manuel se le ha negado cualquier asistencia, y cualquier intento de llegar hasta él ha sido impedido o saldado con detenciones arbitrarias.

Al séptimo día de huelga de hambre y sed, la salud de Luis Manuel se encuentra muy deteriorada. Según un parte de salud ofrecido por su tío Enix Berrío Sarda, el artista ya no tiene energías para hablar, no puede orinar, y no puede sostenerse en pie, por lo que teme que Luisma no durará mucho más tiempo.

Este viernes, un grupo de jóvenes cubanos se manifestaron en solidaridad con Luis Manuel Otero en la Plaza de Aguacate y Obispo en La Habana Vieja, donde fueron detenidos violentamente por la policía política mientras el pueblo coreaba Patria y Vida para defenderlos.