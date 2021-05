Policía cubana libera a Manuel de la Cruz y le levanta acta de advertencia

La policía cubana liberó este sábado al joven Manuel de la Cruz, conocido por su arresto cuando hacía del payaso "Desparpajo" en la actividad para los niños del barrio San Isidro junto a Luis Manuel Otero Alcántara.

Así lo confirmó el periodista independiente Héctor Luis Valdés, a quien de la Cruz le dijo que ya se encontraba en su casa a través de un mensaje de texto.

"De nuevo reclusión domiciliaria y una carta de advertencia por incitación a delinquir", dijo el joven.

Manuel de la Cruz fue detenido este viernes en su propia casa en La Habana por oficiales de la policía cubana, sin ninguna causa, sin haber cometido delito alguno y sin orden o citación oficial.

Hace unos horas, el padre del joven de 28 años había dicho que le familia no sabía nada de él.

"La mamá no puede salir de la casa pues tenemos un hijo menor y está prohibido circular este día. Lo que más nos preocupa es que él necesita medicamentos y no lo han dejado llamar a su casa. Es una situación desesperante. También él había anunciado huelga de hambre si no lo soltaban a medianoche, o sea, hace 12 horas y 35 minutos. Necesitamos sus oraciones", había comunicado el padre.

El joven fue detenido como otros activistas por ofrecer su apoyo a Luis Manuel Otero, quien se encuentra en su séptimo día de huelga de hambre y sed en el reclamo de sus derechos como artista y cubano.

Este sábado también resultaron arrestados Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Héctor Valdés Cocho, Aminta D'Cárdenas y Claudia Genlui Hidalgo.

En declaraciones a CiberCuba, Manuel de la Cruz denunció los arrestos a artistas, activistas y periodistas independientes en los últimos días.

"No nos han permitido acompañarle. No nos han permitido ir allá (a la casa de Otero, en Damas 955, barrio de San Isidro, en Habana Vieja). El Gobierno sabe el peligro que representamos todos juntos. La Seguridad del Estado ha estado sitiando a todos, arrestando y teniéndonos varias horas en las estaciones de Policía", dijo.