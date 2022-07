Fuerte acoso de Seguridad del Estado a miembros de la sociedad civil en vísperas del 11J

La Seguridad del Estado continúa acosando a miembros de la sociedad civil cubana ante la proximidad del primer aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

“Con tres horas de antelación. Como si uno no tuviese que lavar o ir a comprar viandas o sacar los mandados. Porque sí. Porque ser periodista o activista te convierte en caso de interés. Con tres horas de antelación. Como si uno viviera acomodando su rutina para que al llegar una citación uno corra a los brazos de quien le atiende. Como si yo no tuviera que ir hoy a cuidar a mi mamá que la tengo enferma en cama. Lindo sábado. PD: ¿Y ahora quién es Pedro CI? ¿El nuevo? Pues Pedro, lección número uno que necesito darte. A mí me citan con 72 horas de antelación. Y voy”, denunció el activista y escritor cubano Manuel de la Cruz en su perfil de Facebook.

Facebook/ Manuel de la Cruz

Liset Fonseca, madre del preso político del 11J Roberto Pérez Fonseca, también recibió un documento de la policía política en la que le indican que debía presentarse este sábado a una supuesta entrevista. Su hijo, Alberto Ortega Fonseca, hizo responsable al gobierno de la isla, a través de un tuit, por cualquier cosa que pudiera suceder con ella.

“Estoy citada para las tres de la tarde para el Técnico de San José de las Lajas, hago responsable a la Seguridad del Estado de cualquier cosa que me pueda pasar”, condenó también Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a 8 y 6 años de prisión por protestar pacíficamente el 11J.

La policía política detuvo el viernes último al líder opositor villaclareño Guillermo “Coco”Fariñas. Su hija, Haisa Fariñas, informó sobre el arresto en su cuenta oficial de Twitter.

En una primera publicación explicó que el expreso político fue recogido en horas de la noche en “su propia vivienda por agentes de la Seguridad del Estado en patrullas 266 y 250. Se desconoce su paradero, no quisieron dar detalles del motivo de la detención y hacia donde lo trasladaron”.

Este sábado denunció que las fuerzas represivas se negaban a compartir detalles sobre donde retenían a su padre, a pesar de que ya había transcurrido más de medio día.

La activista Thais Mailén Franco afirmó que en las proximidades de su casa se ubicaban ya varias patrullas de la policía cubana y carros de ETECSA, seguramente monitoreando sus movimientos y comunicaciones. La opositora compartió dos videos en su perfil de Facebook, en los que pueden distinguirse el vehículo del monopolio de las telecomunicaciones y un auto de la PNR, en la misma esquina de su vivienda.

“Hoy 9 de julio el MININT ubica a esbirros de la Policía Política en la esquina de mi Domicilio”, declaró el activista por los derechos humanos Pablo Enrique Delgado, en tanto Jenny M. Taboada, madre del joven preso político Duannis Dabel León Taboada, también recibió una notificación de la SE, para que se presentara el domingo próximo en la Unidad de la PNR del Capri.

Ante el temor de un nuevo estallido social, el periódico oficialista Granma amenazó con “armar al pueblo” para impedir cualquier intento de manifestación pacífica contra el gobierno, pues están creadas todas las condiciones para que el pueblo cubano salga nuevamente a las calles.

Algunos analistas afirman que permanecen, e incluso se han agravado, los problemas que hace un año hicieron impulsaron a miles de cubanos, en diferentes puntos de la geografía nacional, a pedir cambios políticos y económicos.