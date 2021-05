Carolina Barrero agredida durante arresto: “para que te duela y grites más”

La historiadora de arte y activista cubana Carolina Barrero sufrió violencia física y verbal al ser arrestada por agentes de la policía política para impedirle que llegara a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien desde hace seis días inició una huelga de hambre contra la represión del Gobierno.

Una publicación en redes sociales de la ONG Cubalex, denunció que Barrero fue detenida por dos agentes mujeres. Estas aplicaron a la joven llaves de inmovilización en hombros y brazos y la arañaron mientras la arrestaban.

“Para que te duela y grites más”, le dijeron al tiempo que la agredían, según refiere Cubalex. “Carolina no gritó como ellos esperaban, se les enfrentó, les dijo que eran unos abusadores”, señaló la publicación.

“Luego rompió el acta de detención por desorden público. No admitió que se le inculpara de un delito común, cuando es de consciencia”, explicó.

Barrero es una de las activistas cubanas que, durante las últimas semanas, ha sufrido un constante cerco policial y otras formas de represión, luego de su activa participación en la protesta del 27 de enero, frente al Ministerio de Cultura, en La Habana.

Este sábado, varios activistas confirmaron a través de Facebook la liberación y el regreso de la activistao a su domicilio: “Fue atroz la violencia con ella esta vez”, aseguró su colega y amiga Yamilka Lafita (Lara Crofs en Facebook).

Antes de ser detenida, la joven había manifestado públicamente sus intenciones: “Yo también quiero ver a Luis Manuel. No consiento el arresto domiciliario ilegal que me impone un poder que ha perdido toda legitimidad. Porque no tiene legitimidad un gobierno que no respeta el derecho de los ciudadanos por encima de todo bien”.

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho también denunció en horas más tempranas haber sufrido tortura y ensañamiento durante su última detención arbitraria a manos de la Seguridad del Estado por su decisión de salir a interesarse por el estado de Luis Manuel Otero.

Tras seis días en huelga de hambre y de sed, la salud de Luis Manuel Otero se deteriora, preocupando a sus seguidores dentro y fuera de la isla, además de sus amigos y personas más cercanas.

Se trata de la segunda huelga de hambre y sed que el artista realiza en menos de cinco meses. La anterior la inició durante la protesta de los acuartelados de San Isidro, en noviembre pasado, a favor de la libertad del rapero Denis Solís.

Esta fue disuelta tras una irrupción violenta de las autoridades so pretexto de una supuesta preocupación por un posible hecho de propagación de epidemias. El 16 de abril, fuerzas represivas del gobierno volvieron a irrumpir en la misma vivienda, destruyendo parte de las obras de Otero y confiscando otras.

A partir de entonces, el artista salió varias veces a exigir la devolución de sus creaciones, siendo arrestado constantemente y amenazado de muerte.

Con su actual huelga, Otero pide levantar el cerco policial no solo a él sino al barrio de San Isidro, afectado por el asedio constante para impedir el acceso de personas a la sede del MSI. Además, Otero exige el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte.