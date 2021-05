Periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho denuncia tortura de la Seguridad del Estado

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho denunció haber sufrido tortura y ensañamiento durante la última detención arbitraria que sufrió a manos de la Seguridad del Estado por su decisión de salir a interesarse por el estado de Luis Manuel Otero Alcántara.

Tras seis días en huelga de hambre y de sed, la salud del artista se deteriora visiblemente. Este viernes, Enix Berrio Sarda, tío de Otero Alcántara reportó que su sobrino ya no se sostiene en pie, además de presentar la piel y la boca cuarteadas.

“Ya no orina y no habla y tiene la garganta inflamada”, informó Berrio Sarda, quien pudo entrar a visitarlo a pesar del cerco policial que rodea la vivienda del manifestante y que impide el paso a todos los que desean visitar al artista, desde activistas de la sociedad civil, representantes de la Iglesia y periodistas independientes.

Precisamente, uno de los periodistas independientes que ha manifestado públicamente el punto de inflexión que supone esta violenta situación es Valdés Cocho, quien pidió este viernes a los cubanos dejar sus proyectos personales a un lado, y unirse y actuar para salvar la vida del artista.

Curtido en la represión que ejerce el régimen cubano, Valdés Cocho ha sido detenido en múltiples ocasiones y por diversos motivos. Ha sido víctima de la violencia, de detenciones arbitrarias y amenazas, además de haber soportado interrogatorios, arrestos domiciliares ilegales y otras prácticas constitutivas de “terrorismo de Estado”.

Sin embargo, al igual que muchos otros activistas, el periodista independiente detecta el nerviosismo del régimen totalitario cubano y la vuelta de tuerca que está aplicando en sus violaciones de los derechos humanos.

“¡Ya estoy en casa! Fui detenido al salir de mi edificio por el mismo agente de la seguridad del estado que en el día de ayer saltó como león hacia mi teléfono. Fui trasladado hacia la unidad del Cerro (Infanta y Manglar), y de ahí hacia la estación de San Miguel del Padrón”, relató este viernes el periodista.

En un post publicado en su página de Facebook, Valdés Cocho denunció haber sido torturado durante el tiempo que duró su arresto: “Todo ese tiempo con las esposas sumamente apretadas, les gritaba que por favor me las aflojaran, que me dolía mucho y el agente les ordenaba a los uniformados que me las apretaran más; un estado de terror en todo el sentido de la palabra”.

“Sobre las cinco de la tarde me llevaron hacia los calabozos, en todo ese tiempo con las esposas puestas, ya no me sentía los dedos. En ese cuartucho oscuro pensé en Luis Ma; ¿será el dolor de mis manos tan fuerte como el dolor que siente Cuba, al ver a uno de sus hijos morir por lo justo?”, se preguntó el periodista.

Solidario con el artista y dispuesto a seguir plantando cara al régimen hasta conseguir la restitución de los derechos de Otero Alcántara y todos los cubanos, Valdés Cocho avisó: “Soy pájaro y pueden pensar que por mi orientación sexual soy débil, algo totalmente errado. Créanme, soy fuerte; estoy convencido aún más que ustedes. A mí me fortalece el amor y a ustedes los debilita el odio”.

“Cuando me traían, el mismo que me llevó, volvió a ordenar que me apretaran las esposas, esta vez con evidente ensañamiento. Luego me comunica que sería multado con el DL 31 ART 21 Inc C (2000 pesos según él por propagar epidemias). Siempre estuve con la mascarilla puesta, aun cuando el molesto sudor caía en mis ojos como gotas de limón”, manifestó el periodista, dejando otro testimonio más que evidencia la utilización del coronavirus que está haciendo el régimen para reprimir la disidencia.

A pesar del aumento de la violencia, Valdés Cocho no piensa desistir: “Seguiré insistiendo en ver a Luis Manuel Otero Alcántara. Seguiré saliendo a la calle porque no he cometido delito alguno y por ende es mi derecho hacerlo”.

“Aprieten aún más las esposas, torturen, multen, detengan. Esta es mi cuarta detención y la tercera multa en lo que va de semana; mañana será el quinto arresto y vendrá el cuarto talonario. Seguiré saliendo, es mi amigo, alguien que quiero y no lo dejaré morir”, avisó.