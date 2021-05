Cubana en Madrid sobre versión del gobierno sobre Luis Manuel Otero: "Ya no saben ni mentir"

La activista cubana Massiel Rubio, residente en Madrid, enumeró este domingo las contradicciones del régimen en relación con el estado de salud de Luis Manuel Otero Alcántara, al tiempo que defendió el derecho que le asiste a toda forma de protesta. Massiel también dirigió duras palabras a los cubanos que en la isla dicen que el activista "se buscó" la situación que atraviesa.

En una transmisión en directo desde los alrededores del Congreso de los Diputados, Rubio no solo criticó a quienes desde Cuba están empeñados en defender lo indefendible, sino que reiteró que hay cubanos que viven fuera que no están dispuestos a virar la cara ante la situación que vive en la isla.

“Luis Manuel tiene derecho a protestar, Luis Manuel tiene derecho a hacer su obra, Luis Manuel tiene derecho a hacer”, dijo la activista, que se dirigió de forma especial a los que dicen que el artista independiente se ha buscado el asedio policial del que es víctima.

“Luis Manuel ha colapsado mentalmente, Luis Manuel necesita ayuda y está para que lo dejen en paz. Estaba refugiándose en su obra en su arte, en sus historias, y no lo dejan, no lo dejan levantar cabeza”, añadió.

“En cualquier lugar del mundo Luis Manuel tiene derecho a ser como es, en cualquier lugar del mundo tiene derecho a desarrollar una obra crítica y decir lo que le dé la gana. Cree que esos derechos le tienen que ser concedidos ya”, reiteró Massiel Rubio, que dijo estar harta de quienes -desde Cuba e incluso fuera del país- tratan de justificar lo injustificable.

Afirmó, igualmente, que Otero Alcántara es un “idealista”, que nadie quiere que haga huelga de hambre, que todos sus amigos intentan disuadirlo, pero que “ese es su desahogo, la manera en la que él entiende el mundo”.

“Luis Manuel es un idealista, cree que el mundo se puede cambiar si tienes buena voluntad y si eres buena persona. La gente no entiende que haya gente que haga cosas porque cree en ellas”, dijo en otro momento. Reconoció que ella misma quisiera que él se fuera del país pero que Luis Manuel, como ha reiterado en varias ocasiones, no quiere irse porque “quiere vivir y desarrollar su obra en su país”.

Massiel Rubio dedicó duras palabras también a los que dicen que acciones como las de Luis Manuel Otero y otros activistas intentan “desestabilizar” el gobierno.

“¿Desestabilizar qué? Solo se desestabiliza aquello que está estabilizado. ¿Alguien me va a decir que Cuba es un sistema estable? ¿En serio alguien tiene la osadía de decir que Cuba es un sistema estable, con la situación que hay ahora mismo? ¿En serio alguien me va a decir que las cien llamadas que a mí me entran a diario de gente sin medicamentos es una situación estable, que hacer cuatro y cinco horas de colas es una situación estable, que no poder tener derecho a protestar y elegir es una situación estable?”, preguntó.

“Eso no es socialismo ni es comunismo ni es nada, eso es una dictadura”, se respondió a sí misma la activista, que dijo incluso entender que haya gente en Cuba que no salga a protestar por proteger a sus mayores y a su hijos, pero que de ahí a la ingenuidad de justificar lo injustificable hay un trecho.

“Los niveles de manipulación tienen límites. Ya no saben ni mentir”, argumentó la activista que defendió el derecho a protestar de los que están en el extranjero, personas que han sido marcadas por la política de la isla y que en su mayoría es “gente independiente”, “gente que está protestando porque no da más”.

“Estamos luchando contra una maquinaria que es muy fuerte, y estamos luchando además contra una cantidad de gente que nos está rechazando porque son producto de esa misma maquinaria”, concluyó la joven, que manifiesta su voluntad de seguir adelante y tener un espacio mínimo para luchar porque no se pide “más que tener derechos elementales, derechos que debíamos tener hace muchísimo ya”.

Este domingo, el Movimiento San Isidro (MSI) exigió al gobierno cubano que “otorgue evidencias claras de la integridad física” de Luis Manuel Otero, quien fue desalojado de su casa mientras hacía huelga de hambre y sed para reclamar el cese del asedio en su contra y la devolución de sus obras artísticas.