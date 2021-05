Arturo Sandoval Foto © Facebook del artista

Arturo Sandoval: "He vivido 31 años fuera de Cuba y no ha existido un día en que no me duela"

| 03/05/2021 - 5:47pm (GMT-4) El prestigioso músico cubano Arturo Sandoval dijo que durante las más de tres décadas que ha vivido fuera de Cuba "no ha existido un día en que no me duela" la realidad de la isla. "La crueldad, la maldad y el alcance de los tentáculos de una dictadura son incalculables, abusivos y destructivos. No podemos obviar una buena cantidad de aliados socialistas y comunistas que defienden, colaboran y aprueban los desmanes de un régimen opresor. El destierro duele, y mucho", destacó el trompetista. El artista dijo que cuando uno se va de "una isla controlada absolutamente por una dictadura de corte comunista", aunque esté a 90 millas –distancia entre Cuba y Florida– realmente no escapa del sufrimiento que provoca un régimen así. "Allí donde quiera que vivas, seguirás recibiendo el odio, la envidia, el acoso y, sobre todo, el dolor de ver tu país de origen sufriendo tremendamente y sin esperanzas de un futuro mejor, y también recibir insultos y falsos testimonios sobre tu persona por el mero hecho de desprestigiar tu imagen", afirmó. Sandoval lleva 31 años desterrado de Cuba y prohibido en la isla. Fue declarado "traidor a la patria" por el gobierno "por la sencilla razón de no poder soportar tanta opresión, y por ende mi figura, mi música, mis videos y mi legado fueron borrados y prohibidos". El multipremiado músico agradeció a Estados Unidos por acogerlo y ofrecerle tantas oportunidades y tanto cariño, pero "qué triste es sentir que no tienes detrás a tu país de origen y a tu pueblo apoyándote y sintiendo orgullo por tus logros". "Eso no sucede en los países libres y democráticos. Sus ciudadanos pueden vivir donde deseen y siempre tendrán el apoyo y el reconocimiento de su patria natal". "Sigo con atención lo que acontece en la isla y no puedo evitar el sufrimiento que esto conlleva. Sueño con ver al pueblo de Cuba sonriente y recobrando la fe en un futuro mejor", confesó. Archivado en: ¿Tienes algo que reportar? escribe a CiberCuba: editores@cibercuba.com



