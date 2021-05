Científico Oscar Casanella: La hemoglobina se concentra en la sangre al no ingerir agua

El científico cubano Oscar Casanella desmintió este domingo algunas de las presuntas difamaciones de los medios oficialistas Cubadebate y Granma sobre el estado de salud del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien hace ocho días se declaró en huelga de hambre y de sed.

Casanella se refirió al parte médico publicado en esos medios oficialistas, según el cual la hemoglobina de Otero Alcántara estaba en un “valor de 16.8; la glicemia en 5.6; el acido úrico en 9.71; el PH en sangre en 7.15, acidosis de ayuna; hematocrito en 0.51; las plaquetas en 300; los leucocitos en 7.8, con diferencial rango normal; el eritro en 5.0 con sedimentación y la creatinina era normal”.

De acuerdo con Casanella, quien exigió al Ministerio de Salud Pública publicar los partes médicos del activista en su sitio oficial cada 12 horas, los parámetros médicos evaluados sí son indicativos de una persona en huelga de hambre y sed.

“Las personas que están en huelga de hambre y de sed, al no ingerir agua, líquido que compone la sangre, disminuye el volumen de sangre en el cuerpo y ocurre una hemoconcentración”, dijo el experto.

“O sea –explicó– se concentra la hemoglobina en la sangre y es lógico que de valores más altos que los normales, además la sangre se vuelve más viscosa, más densa, y aumenta el riesgo de que se presenten fenómenos de embolismos y de trombogénesis que pueden traer muchos problemas médicos como es el fallo renal, etc.”

Todos los demás parámetros médicos son valores de concentración que se obtienen por el volumen sanguíneo, dado que la concentración de la sangre es mayor debido a la menor disponibilidad de líquidos, pues esos valores son sesgados y van a dar normales o por encima de los valores normales, señaló.

Al respecto, Casanella responsabilizó al MINSAP y a la dictadura cubana de cualquier cosa que pueda ocurrirle a Otero Alcántara, quien se encuentra presuntamente hospitalizado y se le ha negado contacto con sus familiares y amigos.

Hasta el momento nadie tiene noticias del joven activista, quien fue trasladado a un hospital en horas de la madrugada, a no ser por las versiones oficialistas, consideradas dudosas y manipuladas.

El gobierno no deja que ningún amigo o familiar lo vea, y solo ha sido publicado un video de dudosa procedencia donde se le ve caminando en buen estado de salud, versión que no corresponde con la información ofrecida por un tío que lo visitó el viernes, y aseguró que el huelguista ya no se sostenía en pie.

Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre hace ocho días para exigir el fin del cerco policial a que es sometido su barrio desde noviembre de 2020, la devolución de sus obras robadas por la Seguridad del Estado el 13 de abril pasado y el respeto a la libre creación artística.