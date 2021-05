Directora de una escuela en Florida golpea a una niña de seis años con una tabla como castigo

Un video en redes sociales muestra a la directora de una escuela de la ciudad de Clewiston, en el condado de Hendry, Florida, golpeando con una paleta de madera a una niña de seis años, a modo de reprensión por haber dañado una computadora.

Las imágenes virales, grabadas en secreto por la propia madre de la menor, indignaron a muchos internautas, quienes consideraron excesivo el castigo y una forma total de abuso. Según el portal estadounidense TMZ, el costo de los daños supuestamente ocasionados por la niña, ascenderían a solo 50 dólares.

La directora del centro escolar fue identificada como Melissa Carter, y es quien lleva la niña hasta su oficina, le ordena que se incline de espaldas y la golpea varias veces con la paleta en las nalgas, mientras su secretaria, Cecilia Self, sostiene a la víctima.

Terminado el castigo físico, Carter obliga a la pequeña a disculparse con su mamá y le pide comportarse bien y dejar de "estropear las cosas". "La próxima vez que vengas a esta oficina, esto pasará de nuevo. Cada vez que vengas aquí, ¿entendiste?", dijo la secretaria.

Al no dominar mucho el idioma inglés, la madre, que no ha sido identificada por privacidad, no entendió la explicación vía telefónica sobre el castigo que se le iba a aplicar a la menor. Ella firma que no intervino porque sintió que se metería en problemas, aunque pensó en documentarlo para exponer el abuso.

Ella había acudido a la escuela para pagar el daño, sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, ya la directora estaba golpeando a su hija. No había ningún agente de la ley a la vista en el momento del incidente.

Asimismo, la madre declaró que necesitaba "sacrificar" a su hija para poner al descubierto lo que estaba sucediendo allí. Según una entrevista que concedió a medios locales, los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de abril.

Varios internautas se sorprendieron con la actitud pasiva de la madre al no impedir la golpiza y optar por filmarla. Tras salir de la escuela, la mujer llevó a la niña al médico para que quedaran documentadas las marcas rojas y los hematomas provocados por la pala de madera.

Las autoridades locales se encuentran indagando sobre lo sucedido en ese centro escolar. La directora fue puesta en manos de la policía de Clewiston, y enfrenta investigaciones del Departamento de Niños y Familias, y del propio distrito, el condado de Hendry, cuyas leyes no permiten el castigo corporal en la docencia.

“Voy a hacer justicia para mi hija porque, si no pude hacerlo frente a ella, lo voy a hacer a través de la Justicia”, advirtió la madre de la víctima.