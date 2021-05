Autoridades responden a médico cubano expulsado del trabajo por sus ideas: "Debe ser reprimido"

Las autoridades cubanas respondieron al médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, quien este martes anunció que apelaría la sanción impuesta contra él de expulsión de su centro de trabajo por sus denuncias al sistema de salud nacional.

Figueredo Izaguirre, residente en Bayamo, Granma, emitió una directa en su muro de Facebook en la que explicó que legalmente tiene hasta el 7 de mayo para apelar la medida de separación del sector de la salud por cinco años.

Sin embargo, denunció que se le habían adelantado en la presentación de su recurso de apelación, y que le enviaron una citación para comparecer ante la dirección provincial de salud, para una entrevista con la comisión que investiga su caso, con fin de proponer la invalidación del título.

"O sea, esta sanción me la van a elevar para el ministro, para el ministro, para la invalidación de mi título", afirmó.

Figueredo Izaguirre reveló que su abogado le recomendó que no hiciera ninguna transmisión en Internet, porque lo que dijera podía ser usado en su contra.

"No voy a decir la apelación mía porque yo como quiera voy a apelar, yo no les voy a dejar la cosa tan fácil, yo les voy a dar lucha", aseguró.

"Por la vía legal no se puede hacer nada en este país, cuando todo en este país es ilegal, todo es enmascarado", dijo.

El doctor ejemplificó sus palabras con lo que está sucediendo con el activista Luis Manuel Otero Alcántara, ingresado en un hospital tras ocho días en huelga de hambre y sed, y aseguró que los datos sobre su estado de salud que el gobierno ha brindado a la población son falsos.

"Todos esos datos están alteradísimos", recalcó, en consonancia con otros médicos que aseguraron a CiberCuba que uno de los parámetros del análisis de sangre hecho a Luis Manuel Otero y divulgado por el régimen es incompatible con la vida.

"Esto va fuera de lo que yo estoy discutiendo, pero para que vean las barbaridades que cometen en este país", añadió.

Figueredo Izaguirre ejercía en el Policlínico 13 de Marzo hasta abril pasado, cuando fue acusado de usar su tiempo de guardia para emitir criterios que "van en contra de la ética médica".

En su alocución, subrayó que su deseo es salir a la calle con un cartel, junto a muchos pacientes que le han mostrado su apoyo, y que si no lo hace es solo por temor a las represalias contra su familia.

"No quiero que mi familia sea reprimida mañana, porque tengo niños, porque si fuera yo solo, ya ahora estuviera en la calle con un cartel", señaló.

El doctor ratificó sus críticas al sistema de salud cubano, "que se ha vuelto una porquería", y pidió a sus colegas que se unan en su denuncia contra las mentiras del régimen.

"Todos los médicos que hoy están callados y saben la realidad que uno está diciendo, porque es la verdad, mírense en el espejo de todos los médicos que hoy hemos alzado la voz por ustedes mismos y por los pacientes, lo que estamos pasando, porque eso mañana les va a pasar a ustedes", indicó.

"O van a estar toda la vida engañados, reprimidos, con una coraza en su mente, y con grilletes", cuestionó.

Horas antes, en un post en su muro de Facebook, Figueredo Izaguirre dijo que si un médico dentro de Cuba cuestiona aspectos del sistema sanitario, como el déficit de recursos y el mal procedimiento con el personal de salud, "entonces ese médico debe ser reprimido severamente", aunque tenga una trayectoria laboral limpia, sin ninguna medida disciplinaria.

"Hoy me siento libre de todo eso, lo siento por mis pacientes los miles que hoy me llaman pidiendo que no desista, que aunque pierda el título, seguiré siendo su médico. A ellos les digo, me quitarán el título mas no mi vocación, mas no mi dignidad y jamás me quitarán el amor a mi patria ultrajada y herida", recalcó.