Médicos afirman que el PH en sangre de Luis Manuel Otero que da el Gobierno de Cuba es incompatible con la vida

Al menos cinco médicos cubanos y españoles han afirmado a CiberCuba que uno de los parámetros del análisis de sangre hecho a Luis Manuel Otero y divulgado por el Gobierno de Cuba es incompatible con la vida.

Se trata del PH que, según los datos ofrecidos en la televisión cubana por el vocero de la Seguridad del Estado Humberto López, es de 7.15, cuando el mínimo posible es 7.20.

Aún así, el también miembro del Comité Central del Partido Comunista asegura que el estado de salud del líder del Movimiento San Isidro, tras ocho días en huelga de hambre y sed es "óptimo".

Lo niega el médico cubano Lucio Enríquez Nodarse, que trabaja para el sistema sanitario español de salud pública, en la comunidad de Castilla La Mancha. "7.15 es un parámetro incompatible con la vida", dijo a CiberCuba.

Lo ratifica el médico español J. Alonso, que trabaja en el hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia. "Sí, es incompatible con la vida. El mínimo es 7.30", señaló.

Lo mismo opina un médico intensivista cubano que prefiere hablar desde el anonimato. "Un PH de 7.15 es incompatible con la vida. La mayoría de los pacientes con una acidosis de esas no respira. Si es un paciente renal crónico entonces sí pudiera tener un PH así. Pero tendría que tener una insuficiencia renal", señaló.

"Con 7.15 la gente está con un shock séptico severo o con una acidosis respiratoria o metabólica grave", añadió.

"Ésta es una acidosis muy importante y es un riesgo de muerte", dijo a CiberCuba otro médico del Hospital Virgen de la Arrixaca, que prefiere no ser citado.

Por su parte, el doctor cubano Andrés Fidalgo, que trabaja en una clínica de Cabo Verde, en declaraciones a CiberCuba lamentó que el Gobierno cubano no haya hecho públicos los datos de urea de Luis Manuel Otero, porque son los primeros que se elevan en caso de huelga de hambre y sed junto a la fracción excretada de sodio. "Pero claro, qué vas a creer de Cuba. De Cuba no se pude creer absolutamente nada", señaló.

"El PH de una persona normal va de 7.35 a 7.45. Es un parámetro que tiene una pequeña ventana regulatoria y con unas décimas que se vaya por encima o por debajo, la persona se empieza a poner muy mal. Ese parámetro de 7.15 está clasificado como una acidosis severa. Por debajo de 7.20 ya es severa", puntualizó el doctor Enríquez Nodarse.

En su opinión, los resultados que publicó el Gobierno cubano son contradictorios con el parámetro que sitúa el PH en 7.15. "El vídeo que mostraron de Luis Manuel Otero Alcántara... No puede ser posible que esté caminando. Ni siquiera, consciente. Este vídeo no es de ese momento", añadió.

A preguntas de CiberCuba sobre en qué situación estaría Luis Manuel Otero Alcántara si fueran ciertos los datos divulgados por el Gobierno cubano, el doctor Enríquez Nodarse es contundente: "Estaría grave, muriendo", dijo.

Sin embargo, si al organismo le diera tiempo regular el parámetro del PH o de la hemoglobina despacio, en el tiempo, lo puede ir tolerando. Por eso, por ejemplo, las anemias crónicas se toleran. Pero los parámetros del organismo que salen de la normalidad de manera abrupta, como es el caso de seis o siete días, eso mata a las personas, señaló.

"Hay casos excepcionales de PH hasta 7.20, ojo, en la literatura no he visto 7.15, pero es en pacientes con problemas renales crónicos que pueden bajar muy lentamente el PH. El organismo tiene mecanismos compensatorios para que pueda bajar en meses o años hasta llegar a una cifra de 7.20. Algo está mal aquí. O Luisma está verdaderamente grave, muriendo, o esa cifra la inventaron o ese Luisma que vimos (en el vídeo filtrado el domingo) no era de ese momento", concluyó el doctor Lucio Enríquez Nodarse.

Las imágenes en las que se ve supuestamente a Luis Manuel Otero llegar por su propio pie al hospital Calixto García siguen generando dudas entre los especialistas cubanos. Uno de ellos, el doctor Leandro Castellanos se percató de que el líder del Movimiento San isidro llevaba la vena canalizada en el momento en el que entró al hospital.

Sin embargo, el oficialismo cubano habla de que fue trasladado directamente de su casa, en la calle Damas 955 de la Habana Vieja, al Calixto.

El pasado sábado, CiberCuba reunió a los doctores Lucio Enríquez Nodarse, Alexander Pupo y al psiquiatra Emilio Arteaga, junto al científico Ariel Ruiz Urquiola, que también se sometió a una huelga de hambre y sed durante su encarcelamiento en Cuba y los cuatro pusieron en duda la veracidad de las imágenes y la información filtradas por la Seguridad del Estado.

Además, explicaron que en una huelga de hambre la sangre se vuelve más densa y por tanto da parámetros más altos de la hemoglobina.

Coincide con esta explicación de Ruiz Urquiola el científico Oscar Casanella. “En las personas que están en huelga de hambre y de sed, al no ingerir agua, líquido que compone la sangre, disminuye el volumen de sangre en el cuerpo y ocurre una hemoconcentración”, afirmó.

Luis Manuel Otero permanece ingresado en terapia del Hospital Calixto García sin que el Gobierno cubano haya dado fe de vida ni parte médico desde su llegada.

Otero Alcántara inició una huelga de hambre y sed el domingo 25 de abril y fue trasladado el domingo siguiente, 2 de mayo, en horas de la madrugada al Calixto García.

El sábado 1ro de mayo, en un mensaje enviado a la abogada cubana Laritza Diversent, el líder de San Isidro sólo pedía fuerzas para aguantar un poco más.