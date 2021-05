Médico cubano expulsado de su trabajo presenta apelación: "Me quitarán el título, mas no mi dignidad"

El doctor cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, quien fue expulsado de su trabajo por sus denuncias al sistema de salud nacional, anunció que ha presentado una apelación contra la sanción que le impusieron las autoridades de Granma, donde reside, y que incluye la invalidación de su título universitario.

"Sé que la pelea es de león para mono, pues estamos en Cuba, donde se violan todos los derechos elementales de un ciudadano, donde solo el gobierno hace a sus antojos lo ilegal y nadie, ni la ONU, lo cuestiona, buscando a que país anexionarse y de una manera inteligente adaptarlo a sus intereses", expresó el galeno en su muro de Facebook.

Natural de Bayamo, Figueredo Izaguirre se desempeñaba en el Policlínico 13 de Marzo hasta abril, cuando fue acusado de usar su tiempo de guardia para emitir criterios que "van en contra de la ética médica".

En su publicación de este miércoles, aseguró que cuando un médico dentro de Cuba cuestiona aspectos del sistema sanitario como el déficit de recursos y el mal procedimiento con el personal de salud, "entonces ese médico debe ser reprimido severamente", aunque hasta ese momento tenga una trayectoria laboral limpia, sin ninguna medida disciplinaria.

"Mis títulos se los regalo, echaré la pelea para que no quede aquello que no lo intenté, pero soy yo el que no quiere seguir de esclavo, que todos los días me digan en mi cara que tengo que agradecer mis estudios y mis títulos a la revolución", dijo el doctor.

"Hoy me siento libre de todo eso, lo siento por mis pacientes los miles que hoy me llaman pidiendo que no desista, que aunque pierda el título, seguiré siendo su médico. A ellos le digo, me quitarán el título mas no mi vocación, mas no mi dignidad y jamás me quitarán el amor a mi patria ultrajada y herida", recalcó.

"Los médicos en Cuba queremos libertad", concluyó.

Hasta su expulsión Figueredo Izaguirre era residente de tercer año de Urología en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

Días atrás, compartió en sus redes sociales fotos de la resolución emitida por la Dirección Municipal de Salud de Bayamo, en la que se le acusó de "difundir criterios y opiniones que menoscaban el prestigio y principios del sistema de salud cubano", al exponer irregularidades que supuestamente "no canalizó por los niveles correspondientes".

Con anterioridad había concedido una entrevista a CiberCuba, en la que denunció la escasez de recursos en los hospitales y centros de salud del país.

"Al paciente quien da la cara es uno, no es el gobierno. El paciente viene a atenderse y uno, con la mejor disposición de atenderlo le dice, trata de conseguir los medicamentos con un familiar de afuera, es lo que más uno puede decir", cuestionó.

En febrero, el doctor denunció la muerte de su padre debido a la escasez de medicamentos en el Hospital Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo.

"De qué sirve ser médico, ser potencia para el mundo, si no tenemos jeringuillas, guantes, sondas, medicina, electro, ambulancias, camillas, esfigmomanómetro, suturas...", lamentó.

"Ver la vida de mi padre irse, él, que dio todo por esta revolución y uno no poder hacer nada por la ausencia de todo esto", agregó.