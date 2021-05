Prensa oficialista viola reglamento de hospitales en Cuba al publicar resultados de los exámenes de Luis Manuel Otero

La prensa oficialista violó el Reglamento General de Hospitales en Cuba al publicar los resultados de los exámenes del activista Luis Manuel Otero, líder del Movimiento San Isidro (MSI), después de realizar una huelga de hambre y sed.

“Los datos obtenidos del expediente clínico es para uso médico, científico, docente y legal, y todo el personal del hospital está obligado a mantener reserva sobre el contenido del mismo, siendo sancionable la falta de discreción sobre estos aspectos”, reza el artículo 122 en el capítulo XIII de dicho reglamento.

El artículo fue expuesto en el grupo de Facebook “Utopía Revolucionaria”, generando varios comentarios. “Es muy cierto que los datos de salud de los pacientes, resultados clínicos y demás, son confidenciales, y divulgarlos es una falta de su privacidad”, escribió un usuario.

Captura de publicación en Facebook.

“Los que pueden con derecho interesarse hasta ese punto deben ser personas cercanas, familiares o amigos, de confianza del paciente. La parte que es importante para el público se tiene que quedar en que esté vivo y de buena salud y punto”, explicó.

El domingo, agentes de la Seguridad del Estado en Cuba se llevaron de su casa al activista Luis Manuel Otero Alcántara, y lo trasladaron hasta el hospital “Calixto García” en La Habana, después de una semana de haberse declarado en huelga de hambre y sed, a modo de protesta contra la represión de las autoridades que mantienen un constante cerco de vigilancia en el barrio de San Isidro.

En horas de la mañana, una publicación de la Dirección Provincial de Salud de La Habana revelando que el activista mantenía “una evolución estable”. “Se continúan las acciones médicas correspondientes por el colectivo de especialistas. Se mantiene en observación a partir de los motivos referidos que lo hicieron arribar a la institución”, agrega.

Poco después, la prensa oficialista divulgó los resultados de los análisis al artista, entre ellos, el valor de la hemoglobina (más de 16), sugiriendo que el huelguista pudo haberse alimentado bien en el transcurso de los días previos a la detención.

Sin embargo, varios médicos destacaron que, contrario a lo que pretendían hacer creer el gobierno cubano, el valor alto de la hemoglobina, en efecto, podría ser resultado del ayuno. “La hemoglobina no baja en una semana, y si no has bebido y estás deshidratado, entonces la hemoglobina aparece más alta de lo normal por hemoconcentración. La hemoglobina además no mide un estado de desnutrición agudo de una semana”, dijo un galeno cubano en Facebook.

Otro médico aseveró que, “al existir una disminución en el consumo de líquidos, pues también se afecta la sangre (la cual está constituida en un 55% por una solución líquida conocida como plasma) provocando hemoconcentración y con ella un incremento del valor de la hb la cual se cuantifica en g/dL (gramos x decilitro en relación al volumen plasmático) y obviamente estará incrementada si dicho volumen se encuentra disminuido”.

Las autoridades han estado violando constantemente la privacidad de Otero Alcántara, al igual que la de otros activistas, artistas y periodistas independientes. La prensa oficialista a menudo ha hecho públicas incluso conversaciones telefónicas personales.

La privacidad de Otero es constantemente vulnerada, publicándose fotos suyas en los planos más íntimos. Frente a su casa, sede del MSI, la Seguridad del Estado llegó a instalar una cámara de vigilancia.