Como si no bastaran los apagones y el calor: polvo del Sahara afecta a Cuba

El uso de mascarillas es una forma de protección Foto © Collage Granma / CiberCuba

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El meteorólogo Raydel Ruisanchez alertó sobre la llegada de las primeras oleadas de polvo del Sahara a la región del Caribe, advirtiendo que la más significativa de la temporada afectará Cuba en los próximos días, con mayor impacto en el oriente del país.

«Las primeras oleadas de polvo del Sahara comienzan a llegar a nuestra área geográfica. La más significativa en lo que va de temporada afectará en los próximos días, con mayor impacto en el oriente de Cuba y en menor medida en el resto del país», escribió Ruisanchez al publicar una infografía que muestra la progresión del fenómeno durante este miércoles y el jueves.

Bajo la influencia de esta masa de aire desértico, los cielos se tornarán brumosos y el ambiente será más seco y cálido, lo que favorecerá el aumento de las temperaturas y limitará las lluvias en algunos sectores.

El fenómeno llega en un momento especialmente difícil para la población cubana, que ya soporta apagones de más de 20 horas diarias y un verano que el Instituto de Meteorología (INSMET) pronostica como extremadamente caluroso, con temperaturas máximas por encima de la media histórica.

El sistema eléctrico cubano registró en mayo un déficit récord de 2,113 MW, con cortes simultáneos que afectaron hasta el 46% del país en horario pico. A comienzos de junio, ese déficit se mantenía cerca de los 1,940 MW.

El polvo sahariano agravará este escenario al elevar aún más las temperaturas y reducir las lluvias que podrían aliviar el calor, mientras deteriora la calidad del aire para los sectores más vulnerables de la población.

Ruisanchez detalló los efectos para las personas alérgicas: aumento de la irritación en ojos, nariz y garganta; empeoramiento de enfermedades respiratorias como el asma; y aparición de estornudos y congestión.

«Se recomienda a las personas sensibles evitar la exposición prolongada al aire libre y mantenerse hidratadas», indicó el meteorólogo.

La advertencia no es nueva. El pasado 28 de mayo, el meteorólogo Matt Devitt ya había pronosticado que grandes columnas de polvo cruzarían el Caribe durante las dos semanas siguientes, adentrándose en junio, y que el fenómeno podría alcanzar también a Estados Unidos.

El polvo del Sahara, conocido técnicamente como Capa de Aire Sahariano (SAL), es un fenómeno recurrente en Cuba y el Caribe. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), estas masas de aire caliente y seco salen de la costa africana cada tres a cinco días durante la temporada pico, empujadas por los vientos alisios a través del Atlántico tropical.

La temporada se intensifica a mediados de junio y alcanza su pico entre finales de ese mes y mediados de agosto. El oriente de Cuba es históricamente la primera región en sentir sus efectos, tal como ocurre en el episodio actual.

El INSMET había pronosticado desde abril un verano extremadamente caluroso para Cuba, con temperaturas máximas sostenidas por encima de la media histórica durante todo el período estival. La combinación de apagones prolongados, calor extremo y ahora polvo sahariano configura un panorama especialmente duro para millones de cubanos que no tienen acceso a climatización ni agua corriente de forma estable.