Como si no bastaran los apagones y el calor: polvo del Sahara afecta a Cuba

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El meteorólogo Raydel Ruisanchez alertó sobre la llegada de las primeras oleadas de polvo del Sahara a la región del Caribe, advirtiendo que la más significativa de la temporada afectará Cuba en los próximos días, con mayor impacto en el oriente del país.
«Las primeras oleadas de polvo del Sahara comienzan a llegar a nuestra área geográfica. La más significativa en lo que va de temporada afectará en los próximos días, con mayor impacto en el oriente de Cuba y en menor medida en el resto del país», escribió Ruisanchez al publicar una infografía que muestra la progresión del fenómeno durante este miércoles y el jueves.
Bajo la influencia de esta masa de aire desértico, los cielos se tornarán brumosos y el ambiente será más seco y cálido, lo que favorecerá el aumento de las temperaturas y limitará las lluvias en algunos sectores.
El fenómeno llega en un momento especialmente difícil para la población cubana, que ya soporta apagones de más de 20 horas diarias y un verano que el Instituto de Meteorología (INSMET) pronostica como extremadamente caluroso, con temperaturas máximas por encima de la media histórica.
El sistema eléctrico cubano registró en mayo un déficit récord de 2,113 MW, con cortes simultáneos que afectaron hasta el 46% del país en horario pico. A comienzos de junio, ese déficit se mantenía cerca de los 1,940 MW.
El polvo sahariano agravará este escenario al elevar aún más las temperaturas y reducir las lluvias que podrían aliviar el calor, mientras deteriora la calidad del aire para los sectores más vulnerables de la población.
Ruisanchez detalló los efectos para las personas alérgicas: aumento de la irritación en ojos, nariz y garganta; empeoramiento de enfermedades respiratorias como el asma; y aparición de estornudos y congestión.
«Se recomienda a las personas sensibles evitar la exposición prolongada al aire libre y mantenerse hidratadas», indicó el meteorólogo.
La advertencia no es nueva. El pasado 28 de mayo, el meteorólogo Matt Devitt ya había pronosticado que grandes columnas de polvo cruzarían el Caribe durante las dos semanas siguientes, adentrándose en junio, y que el fenómeno podría alcanzar también a Estados Unidos.
El polvo del Sahara, conocido técnicamente como Capa de Aire Sahariano (SAL), es un fenómeno recurrente en Cuba y el Caribe. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), estas masas de aire caliente y seco salen de la costa africana cada tres a cinco días durante la temporada pico, empujadas por los vientos alisios a través del Atlántico tropical.
La temporada se intensifica a mediados de junio y alcanza su pico entre finales de ese mes y mediados de agosto. El oriente de Cuba es históricamente la primera región en sentir sus efectos, tal como ocurre en el episodio actual.
El INSMET había pronosticado desde abril un verano extremadamente caluroso para Cuba, con temperaturas máximas sostenidas por encima de la media histórica durante todo el período estival. La combinación de apagones prolongados, calor extremo y ahora polvo sahariano configura un panorama especialmente duro para millones de cubanos que no tienen acceso a climatización ni agua corriente de forma estable.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del polvo del Sahara en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el polvo del Sahara y cómo afecta a Cuba?
El polvo del Sahara es una masa de aire caliente y seco cargada de partículas de polvo que se desplaza desde África a través del Atlántico, afectando a regiones del Caribe, como Cuba. Este fenómeno provoca cielos brumosos, incrementa la sequedad del ambiente y puede elevar las temperaturas, además de deteriorar la calidad del aire, afectando especialmente a personas con problemas respiratorios.
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¿Qué consecuencias tiene el polvo sahariano para la salud en Cuba?
El polvo sahariano puede agravar condiciones respiratorias como el asma y provocar irritación en ojos, nariz y garganta. Se recomienda a las personas vulnerables, como niños y ancianos, evitar la exposición prolongada al aire libre y mantenerse hidratados para minimizar los efectos adversos.
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¿Cómo agrava el polvo del Sahara la situación en Cuba durante el verano de 2026?
El polvo del Sahara exacerba el calor extremo y la sequía en Cuba, un país ya afectado por apagones prolongados y un verano caluroso pronosticado por el Instituto de Meteorología. La combinación de estos factores dificulta aún más la vida diaria al reducir las posibilidades de alivio a través de lluvias y aumentar la carga térmica en un contexto de crisis energética.
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¿Qué medidas se pueden tomar para protegerse del polvo del Sahara?
Para minimizar los efectos del polvo del Sahara, se aconseja evitar la exposición prolongada al aire libre, especialmente para personas vulnerables, y utilizar protección como mascarillas si es necesario. Mantenerse hidratado y estar atento a las recomendaciones de salud pública también son prácticas importantes para reducir el impacto en la salud.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.