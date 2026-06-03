La Habana recibe el cumpleaños de Raúl Castro con cacerolazos y protestas

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La Habana despidió este martes con cacerolazos y protestas callejeras en varios barrios, en vísperas del cumpleaños 95 de Raúl Castro, que se celebrará este miércoles entre tribunas abiertas y marchas oficiales bajo el lema «Raúl es Raúl».

Mientras el gobierno preparaba actos en varias provincias para celebrar el cumpleaños 95 de Raúl Castro, los habaneros golpeaban cacerolas en la oscuridad tras apagones de hasta 22 horas diarias, en lo que representa la mayor ola de protestas desde el 11 de julio de 2021.

Las manifestaciones se extendieron por El Vedado, Centro Habana, Playa, Regla, Habana Vieja, Cayo Hueso y San Miguel del Padrón. En El Vedado, vecinos salieron a protestar a plena luz del día en la intersección de las calles 13 y M tras tres días consecutivos sin electricidad, desde el domingo 31 de mayo.

La periodista independiente Camila Acosta documentó la escena: «Protesta en el Vedado, 13 y M, La Habana, a plena luz del día. Desde ayer solo han tenido media hora de corriente. La policía rodeó el barrio».

Otra fuente en la zona, identificada como Alma Tapia Ritual, reportó que la tensión escalaba por momentos: «Hay prensa internacional y siguen llegando patrullas y motorizados a intimidar e intentar desarticular, pero ya el pueblo se cansó».

En la calle San Lázaro, en Centro Habana, manifestantes hicieron retroceder físicamente a agentes de la policía durante una protesta nocturna tras acumular más de 20 horas sin electricidad.

El periodista cubano exiliado José L. Tan Estrada describió la secuencia: «Las personas, sin miedo, hicieron retroceder a la policía en la calle San Lázaro, Centro Habana, donde continúan las protestas». Un mensaje de WhatsApp difundido junto al video resumió el estado de ánimo con una frase directa: «Tienen más miedo que vida».

En Playa, una residente explicó el detonante cotidiano de la desesperación: «45 minutos, una hora, todas las mamás, todo el mundo, porque se les echó a perder la comida. Aquí nadie tiene comida».

El contraste político es de enorme carga simbólica. El régimen organizó entre el 23 de mayo y este miércoles una campaña de movilización que incluyó la «Gran Bicicletada 95-Raúl» en Cienfuegos y tribunas abiertas en varias provincias para repudiar la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

La represión ha seguido un patrón sistemático. La organización Cubalex documentó al menos 14 arrestados en La Habana vinculados a cacerolazos por apagones desde el 6 de marzo, y el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,245 protestas en marzo y 1,133 en abril, con un alza interanual del 29,5%.

El Vedado concentra además una carga simbólica particular: el barrio está a pocas cuadras de la Plaza de la Revolución, la Tribuna Antimperialista y la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y ha sido epicentro recurrente de protestas desde marzo de 2026, con episodios documentados frente al Palacio de la Revolución y el Comité Central del PCC.

La ola de junio de 2026 es la más extendida desde el 11J, con al menos dos episodios documentados en los que la policía debió retirarse ante la presión popular sin realizar detenciones, mientras el régimen gastaba recursos en celebrar los 95 años de quien lleva 67 años de dictadura sobre la isla.