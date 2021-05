Actrices Paula Alí y Laura de la Uz ruedan película en Cuba

Las populares actrices cubanas Paula Alí y Laura de la Uz comenzaron a rodar una película en la isla a finales de abril, en el que vuelven a coincidir en el rol de madre e hija que compartieron en el filme La película de Ana.

De la Uz fue la encargada de compartir la noticia y, a juzgar por sus redes sociales, el rodaje se está realizando en la provincia Sancti Spíritus desde el pasado 27 de abril.

La película estará centrada en el sensible tema de la demencia y es la historia de vida de tres mujeres, aunque Laura no reveló quién es la tercera actriz que protagoniza la película.

"Trabajar con Paula siempre ha sido un privilegio que he disfrutado al máximo, pero esta vez, como somos tan poquitos actores, estamos más unidas que nunca. Ella es una gran conversadora y una gran maestra de actuación. Me encanta poder compartir la vida con ella durante estos días. Me hace reír y me hace reflexionar. Paula es una clase de humildad andante", escribió la actriz en sus redes sociales, junto a una foto en la que aparece con Paula Alí.

Aunque han coincidido en otros filmes cubanos populares, como es el caso de El cuerno de la abundancia, en el nuevo filme Laura volverá a interpretar a la hija de Paula Alí, un binomio que desde ya augura éxito.

La película de Ana se estrenó en Cuba en 2012 y cuenta la historia de una actriz desempleada y con una situación económica precaria que decide hacerse pasar por prostituta para grabar un documental de productores extranjeros.

Tanto Paula como Laura son actrices cubanas con sobrado talento y que gozan del cariño y la preferencia del público cubano, que ya espera ansioso el estreno de esta nueva película.

