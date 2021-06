Actriz cubana Laura de la Uz: "La pandemia tocó la puerta de mi casa"

Laura de la Uz Foto © Instagram / Laura de la Uz

La destacada actriz cubana, Laura de la Uz, dio a conocer en un emotivo texto que tocada por la pandemia de coronavirus recientemente. Aunque su relato no precisa si ella llegó a enfermar, sí describe la angustia que le generó el miedo a perder a un ser querido muy cercano.

“Hace unos días, cuando ya no la esperábamos, la pandemia tocó la puerta de mi casa. Hasta ese momento las noticias que tenía de ella llegaban a través de terceros: casi siempre conocidos de conocidos y algún que otro amigo a quien golpeó fuerte. Pero hasta hace unos días, La Pandemia -con mayúsculas- no había llegado a tocar la puerta de mi casa… Y existe una gran diferencia entre escuchar hablar de la pandemia y vivirla, frente a frente”, así comenzó De la Uz su personal testimonio, publicado en su blog La Música en Mí, en el que describió la angustia y el miedo por perder un ser querido y la “lección de vida” que acompañó a la experiencia.

“Fue como subirme a la montaña rusa de la incertidumbre”, confiesa la actriz, quien reveló que llegó al “límite del miedo”.

“El miedo a perder a alguien que amo, que es parte intrínseca de mi vida, el miedo al abandono, a la soledad, al vacío. En un segundo, estábamos en las manos del destino, de la corriente de la vida, que como un río revuelto en el que si caes en sus aguas, mejor dejarse llevar que resistirse", añadió.

La protagonista de "Hello Hemingway" reconoce que hubo un momento en que el miedo era tan hondo que su cuerpo ya no aguantó más y admitió que “debía soltar, que debía dejarlo todo en manos del destino, del Karma y de la vida”.

“De un golpe caí en la cuenta que hay cosas que no podemos controlar, mucho menos, la vida de las personas a quien más amamos. Ellas no pueden escapar a su destino de vida, aunque las cuidemos y les entreguemos todo el amor. El amor, a veces, no basta. Pensamos que nuestro amor salva de cualquier tragedia a nuestros seres queridos. A veces nuestro amor no los salva”, reveló en desgarradora confesión.

Laura de la Uz precisa que “el desenlace fue el mejor de todos los posibles y la vida ha vuelto, poco a poco, a llevarnos al camino que nos obligó a abandonar”, aunque, como le ha sucedido a millones de personas en todo el planeta en el último año, la experiencia le ha dejado “una marca indeleble, una enseñanza profunda y un infinito agradecimiento" que formará parte de su camino de ahora en adelante.

La actriz cubana comparte su vida desde hace casi una década con el fotógrafo español Héctor Garrido, a quien en noviembre del pasado año dedicó una hermosa declaración de amor.

"Él y yo, siempre de camino, en el camino. Mi sostén, mi empuje, mi porqué y para qué. La intimidad más callada y delicada, las risas más cómplices y alegres. El amor de toda mi vida, el compañero que esperaba... soñaba. ¡Te amo, mi vida! ¡Te amo con tó!", escribió entonces la actriz, quien el 14 de febrero cumplió 51 años.

