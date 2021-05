Farruko anuncia su retiro musical en su 30 cumpleaños: "Tengo muchos sueños fuera de la música"

Tristes noticias para los fans de Farruko: El cantante urbano está planeando retirarse y su próximo disco La 167 sería el inicio de su fin en el mundo de la música.

Así lo anunció él mismo en sus redes sociales al llegar a los 30 años este domingo 2 de mayo. El artista boricua comentó que tiene muchos sueños que cumplir fuera de la música y que esta será su última temporada como cantante.

"Esta es mi última temporada en la cancha. Ya saben como vengo. Me quiero retirar joven, tengo muchos sueños fuera de la música por completar. Así que disfruten esta última temporada que comienza con #la167. Los amo, ya son 30 añitos. Gracias a todos los que me han felicitado los amo!!!", reveló el intérprete de La Tóxica en Instagram.

Entre los miles de felicitaciones que le mandaron por su cumpleaños, muchos usuarios no dejaron pasar su anuncio y expresaron su tristeza por su inminente retiro y le pidieron que continúe haciendo música: "No te retires, por favor, vas a dejar un gran vacío", "¿Qué haré cuando se retire?", "No puede ser" o "No te retires".

Carlos Efrén Reyes Rosado -más conocido como Farruko- es uno de los artistas urbanos más populares de los últimos tiempos con más de una década dedicándose a la música. En su lista de éxitos encontramos canciones como 6 AM, Loco Enamorado o Calma (Remix).

Entre los premios que ha recibido encontramos dos Grammys Latinos. Uno por su tema Encantadora, que se llevó en 2016 el galardón a 'Mejor Canción Urbana' y el otro por Calma (Remix) que fue reconocido como 'Mejor Fusión/Interpretación Urbana' en 2019.

Hace tan solo unos días, Farruko se unió a Nio García para el lanzamiento de la canción Sin Panty.

