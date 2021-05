Más de 11 mil pesos la factura de electricidad del humorista cubano Limay Blanco: Necesito saber qué es lo que gasta tanto

El humorista y filántropo Limay Blanco pidió ayuda a través de las redes para saber cómo es posible que le llegara una factura de electricidad de más de 11 mil pesos.

“Hola, necesito alguien que me ayude para saber qué es lo que está gastado tanto. Si me puedes ayudar, por favor, necesito saber qué es lo que me está gastando tanta corriente”, publicó Limay en su página de Facebook, compartiendo una foto de la factura recibida.

Si se aplica la tasa de cambio oficial de CUP a dólares, la factura eléctrica que recibió el humorista asciende a 463 dólares mensuales. Si en vez de la tasa oficial, que no aplica ninguna entidad bancaria en Cuba, se aplica la tasa real del mercado negro, la factura eléctrica de Limay vendría saliendo por unos 230 dólares aproximadamente.

Como le recuerda un internauta en los comentarios, los equipos eléctricos de mayor consumo son los aires acondicionados y las cocinas y hornos eléctricos. El cobro por tramos a quienes consumen entre 1,000 y 1,800 kWh es de 14 mil 990 CUP, según las nuevas tarifas aprobadas tras las fuertes presiones de la población, como reconoció Marino Murillo en diciembre pasado.

Por el precio que paga, Limay entraría en el tramo de los usuarios que consumen entre 700 y 1,800 kWh, a los que se les aplica una tarifa entre 9.85 y 10.80 CUP. Pero para consumir esa cantidad de kilovatios por hora hay que tener muchos aires acondicionados encendidos todo el día, o un horno profesional de panadero o ceramista.

Pero Limay es humorista y, sin embargo, no pilla el “chiste” de su factura eléctrica. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que un hogar español consume de media al año 9.922 kWh, esa familia media paga unos 900 - 1,000 euros de electricidad al año. La cuenta da qué pensar, pero no da risa.

Con lo que tendrá que pagar este mes de electricidad en Cuba, Limay pagaría en España entre cuatro y cinco meses electricidad, aproximadamente. Estas cuentas no le ayudarán a saber qué es lo que le está “gastando tanta corriente”, pero al menos demuestran que las autoridades cubanas son coherentes en su política de precios. Si los medicamentos o alimentos cuestan entre dos y tres veces más que en España, es lógico que con la electricidad pase lo mismo.

“Primero verifica que la lectura del recibo es correcta. Luego lee el contador por una semana, siempre a la misma hora y saca un promedio de cuánto kw/h estás gastando diario. Para que te sea fácil calcular más o menos cuánto puedes gastar en el mes. Hay una aplicación en apklis, killowatt que te calcula tu consumo fácilmente”, le sugirió un internauta.

Por su parte, otra comentó: “Mi amor, él lo hace para que le cojan lástima y le envíen el dinero sus seguidores. Yo lo sigo pero no mando ni un kilo prieto a nadie”. A lo que una admiradora del humorista le contestó: “¿Sabes a cuántas personas ha ayudado mediante las donaciones?... En verdad deberías saber el tamaño de su corazón y de sus acciones. Yo lo sigo y aunque no tengo para donar, sé que hace una obra maravillosa que todos deben admirar”.

“Señora, usted cree que está a la altura de él. Él no necesita su dinero, él lo hace para demostrar que en Cuba lo que hay es un descaro”, contestó una tercera.

A mediados de marzo, el defenestrado jefe de la Comisión de los Lineamientos de Cuba, Marino Murillo, dijo que las tarifas eléctricas en el sector residencial no subirán, al menos durante este año. Entrevistado en la Mesa Redonda, Murillo tuvo que reconocer -de acuerdo con protestas de la población- la incoherencia entre el salario y el resto de los precios por bienes y servicios.

Según explicó, la tarifa eléctrica de la parte residencial cuenta con un presupuesto subsidiado previsto de 17.800 millones, que pudieran ser superiores si aumenta el precio del petróleo en el mercado mundial.