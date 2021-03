Gobierno de Cuba asegura que no subirán más las tarifas de la electricidad, al menos este año

El primer ministro de Cuba, Marino Murillo, dijo esta semana que las tarifas eléctricas en el sector residencial no subirán, al menos durante este año.

El dirigente hizo el anuncio en una intervención en la Mesa Redonda televisiva, en la que comentó las medidas implantadas en el país tras la entrada en vigor de la llamada 'Tarea Ordenamiento', entre las cuales estuvo el aumento del precio de la electricidad, una de las más criticadas por la población.

Según Murillo, la tarifa eléctrica de la parte residencial cuenta con un presupuesto subsidiado previsto de 17.800 millones, que pudieran ser superiores si aumenta el precio del petróleo en el mercado mundial, como está sucediendo.

"Pero al menos en este primer año las tarifas no se subirán", señaló.

"Si creciera el costo de la generación de electricidad sin subir las tarifas, el monto que tiene que asumir el presupuesto pudiera ser más grande, en el orden de 3.000 millones o 5.000 millones más. Pero depende de cómo se comporte el precio del petróleo en el mercado mundial", explicó.

El jefe de la Comisión de los Lineamientos se refirió a supuestas críticas de personas que aseguran que el gobierno les va a pagar la electricidad a los cuentapropistas.

"No es correcto. Siempre la tarifa no residencial cubre los costos de la generación”, aclaró, aunque recalcó que a este sector se le pidió "un actuar responsable y no poner a la población precios abusivos y especulativos".

"Aquellas personas que tenían su actividad económica en su vivienda también pagaban la tarifa residencial y junto con la reducción de la tarifa, se les cambió la facturación. Incluso se les dio la opción de los primeros 250 pesos por la tarifa residencial con subsidio y de ahí en adelante por la tarifa no residencial que es más cara, pero no progresiva", agregó.

Por último, anunció la actualización de las tarifas para quienes generan electricidad fuera del sistema energético nacional al poseer fuentes renovables y cogeneradores independientes.

En diciembre, fue el propio Murillo quien anunció ante los medios de prensa la disminución de las tarifas eléctricas, luego de fuertes presiones de la ciudadanía.

El primer ministro tuvo que reconocer -de acuerdo con protestas de la población- la incoherencia entre el salario y el resto de los precios por bienes y servicios (que también se incrementaron), y el "excesivo" salto de 4.00 pesos a 7.50 pesos para los consumidores del rango 301-350 kWh al mes.

Sin embargo, los nuevos precios siguen siendo muy elevados en relación con la antigua tarifa.

Tras la implementación del ordenamiento, han sido muchos los cubanos que han denunciado que tienen que ahorrar "en modo cavernícola", pero ni siquiera así pueden evitar que les llegue una factura elevadísima.