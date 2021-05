Lázaro Bruzón: "Yo he visto y sé quién da los palos y quién los recibe"

El Gran Maestro Internacional de ajedrez Lázaro Bruzón afirmó que no cree en la veracidad de un video difundido por el gobierno castrista, en el que se ve al activista Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana, hablando con un médico y en aparente buen estado de ánimo.

En una publicación en su muro de Facebook, Bruzón aseguró que no puede creer a quien acostumbra a mentir, en alusión a todas las falsedades que suele difundir el régimen.

"Es como creerle a Humberto en el NTV. La verdad confirmable (SIC) son todas las violaciones contra LMOA y los jóvenes presos injustamente", expresó.

En un post posterior, el prestigioso ajedrecista cubano denunció la represión de la dictadura a los periodistas independientes, opositores y activistas por la democracia, y defendió el derecho de Otero Alcántara a realizar una huelga de hambre para demandar sus derechos.

"El día que un opositor no deje salir de su casa a algún dirigente del PCC, quizás ese día me ponga a pensar en otras cosas. Hasta ahora yo he visto y sé quien da los palos y quien los recibe, por tanto, yo sé cuál es el bando bueno y el bando malo de esta historia", dijo.

"Y basta ya de descaro y discurso barato de plaza sitiada, que a los americanos no le interesa para nada Cuba", concluyó.

El video que dio a conocer el gobierno el martes constituye una respuesta oficial para todos los familiares, amigos y seguidores que estaban exigiendo una "fe de vida" de Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), luego de que la Seguridad del Estado lo sacara de su casa el domingo pasado sobre las cinco de la mañana.

En el material, Otero ofreció sus primeras declaraciones desde una sala de terapia del hospital, donde inclusó bromeó con un médico, identificado luego como Ifrán Martínez Gálvez, especialista de primer grado en Angiología y Cirugía Vascular y vicedirector quirúrgico del centro.

"Hay que saber diferenciar el oficio de médico de los demás trabajos como pueden ser la Seguridad del Estado", dijo el activista.

"Verdad que la atención médica, el personal médico ha sido espectacular", añadió.

Esas han sido las primeras imágenes suyas que se publican desde el domingo, cuando el régimen mostró otro video en el que aparecía bajando de una ambulancia y caminando por sus propios pies hacia el hospital, luego de permanecer ocho días en huelga de hambre y sed.

Según dijo un familiar a CiberCuba, el joven artista está "medio sedado, siendo hidratado por vía intravenosa, sin ingerir alimentos sólidos y firme en su posición" contestaria frente al gobierno.

Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed el pasado 25 de abril para exigir el cese del cerco policial hacia él y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por las autoridades el 16 de abril.