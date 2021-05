Coach vocal cubana de "La Voz" en Colombia: "Aquí se me han abierto muchas puertas"

Yanetsis Alfonso, una cubana que ha trabajado como coach vocal en varios programas televisivos de Colombia, agradeció a ese país sudamericano por las oportunidades que le ha brindado.

En una entrevista al periódico El Espectador, Alfonso, quien además es cantante y oboísta, rememoró sus inicios en espacios de televisión en la Isla siendo una niña de nueve años. “En Cuba tuve la oportunidad de trabajar, cuando era pequeña, en un programa que era de 10 a 12 y se llamaba "Entra" y desde entonces todo este mundo me ha perseguido”, refirió.

“Poco a poco vas avanzando en el camino vas descubriendo la pasión por enseñar a otros y de ahí parte el descubrir el coach vocal. Para mí ha sido un regalo el poder ayudar a otros; además va muy ligado también a mí como cantante”, explicó.

Sobre la forma en que Colombia la acogió, expuso: “Yo llegué a Colombia a trabajar ya hace algunos años y aquí se me han abierto muchas puertas, las puertas de los corazones de los colombianos. He recibido mucha calidez y cariño”.

“Ya me nacionalicé, soy colombo- cubana y considero que este país siempre le ha demostrado un gran respeto a los músicos cubanos. A nivel individual empecé este proyecto con Caracol Televisión en programas como "La pista", "Tu cara me suena", "La voz", "A otro nivel", "Yo me llamo" o "La Voz Kids"”.

“Han sido muchas oportunidades, ahorita en “Canta conmigo” tuve la oportunidad de ser jurado en Brasil. Una cosa lleva la otra y ya estoy viviendo en Colombia con mi familia”, agregó.

Alfonso calificó de “grandes” las experiencias en programas televisivos colombianos donde ha participado. “Todos los cantantes que he tenido la oportunidad de trabajar he logrado aprender de cada uno. Cada cantante es un mundo (…) y ya son muchos mundos que he tenido la oportunidad de conocer (…)”, aseguró.

La cubana cuenta con más de veinte años de experiencia profesional y artística, durante los cuales ha sido entrenadora vocal compartiendo con grandes cantantes como Carlos Vives, Goyo y Fanny Lu, entre otros. A su llegada a Colombia, empezó a cantar en festivales de Bolero del país; también trabaja en el colegio Santa Maria, en Misi.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.