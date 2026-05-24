Desgarrador grito de "mami" de una cubana al reencontrarse con sus padres tras 4 años emociona a todos

Un video publicado el pasado domingo en TikTok por la usuaria @irisaidyscandelar muestra el emotivo reencuentro sorpresa de una cubana, que viajó de Miami, a la isla tras cuatro años de separación, y el grito desgarrador que soltó cuando llegó frente al edifició de sus padres lo dice todo.

El clip acumuló en pocos días decenas de miles de reacciones y desató una avalancha de comentarios de cubanos que se identificaron de inmediato con la escena.

«Ese grito me hizo un nudo en la garganta, felicidades, otra alma curada», escribió uno de los usuarios.

Otro comentario resumió lo que muchos sienten: «Solo el cubano sabe que cuando se va no sabe cuándo regresa o si los vuelve a ver. Es triste a pesar de esa alegría».

«Solo los que emigramos sabemos ese dolor», añadió otra seguidora, mientras una tercera escribió simplemente: «Hay Dios mío, por Dios, hasta cuándo va a existir la distancia».

El video se suma a una oleada de reencuentros sorpresa que se ha vuelto tendencia en TikTok durante las últimas semanas, especialmente en torno al Día de las Madres.

Los comentarios al video de @irisaidyscandelar también incluyeron historias personales. Un usuario relató que en 2006, tras siete años fuera y sin avisar, subió hasta el cuarto piso donde vivía su madre: «Ella estaba planchando con la puerta abierta. La miré como por tres minutos y cuando ella me vio... La suerte que había un sofá detrás. Por poco se me va de la emoción».