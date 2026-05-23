Así va quedando su casa en Cuba: cubana residente en EE.UU. muestra el avance de su vivienda de tres pisos

Una cubana residente en Estados Unidos, conocida en TikTok como @iris_laprospera, compartió el avance de la construcción de su casa en Cuba en un video publicado el pasado viernes que se convirtió rápidamente en viral entre la comunidad cubana en redes sociales.
En las imágenes, Iris Deysi muestra el proceso de edificación de una vivienda de tres pisos ubicada al parecer en Pinar del Río, que ella misma bautizó como «la fortaleza».
«Cubita me espera, así va quedando la fortaleza. Después les muestro la finca», comentó la cubana en el video, donde también adelantó que además de la casa está desarrollando una finca en la isla.
La descripción que acompañó la publicación fue escueta pero reveladora: «Todavía faltan cosas pero estamos casi que listos».
La construcción arrancó en agosto de 2025, lo que significa que la obra lleva aproximadamente nueve meses en pie, y según la propia creadora estaría entrando en su etapa final.
El caso de Iris Deysi se inscribe en una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos meses en TikTok: cubanos residentes en el exterior que documentan la construcción o remodelación de viviendas en la isla, financiadas con remesas o ingresos de plataformas digitales.
Esta semana, otra cubana identificada como @sheyla.daily también se viralizó mostrando cómo levantaba su casa desde cero en Cuba, y en febrero pasado una vivienda «moderna» en Mayarí, Holguín, generó debate en redes sociales por el mismo motivo.
El fenómeno genera tanto admiración como controversia, y no es difícil entender por qué: en Cuba, el déficit habitacional supera las 800,000 viviendas, y la escasez de materiales de construcción, la inflación y los frecuentes apagones hacen que edificar sea un reto casi insuperable para la mayoría de los cubanos.
Sin acceso a divisas del exterior, construir una casa en la isla es prácticamente imposible para el ciudadano promedio, lo que convierte estos videos en objetos de debate sobre la desigualdad que generan las remesas dentro de la sociedad cubana.
Iris Deysi prometió a sus seguidores una nueva entrega cuando la obra esté terminada, incluyendo un recorrido por la finca que también está desarrollando en la isla.
Preguntas frecuentes sobre la construcción de viviendas en Cuba por cubanos en el extranjero
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo es posible que cubanos en el extranjero construyan casas en Cuba?
Los cubanos en el extranjero construyen casas en Cuba principalmente a través de remesas y financiamiento personal. Esta tendencia ha crecido en plataformas como TikTok, donde comparten sus avances. La crisis habitacional en la isla, caracterizada por un déficit de más de 800,000 viviendas, hace que el apoyo externo sea crucial para lograr estos proyectos.
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¿Cuáles son los principales desafíos para construir una vivienda en Cuba?
Los principales desafíos para construir una vivienda en Cuba incluyen la escasez de materiales de construcción, inflación y apagones frecuentes. Estos problemas, combinados con un mercado informal caro y un salario promedio bajo, complican la posibilidad de edificación para el ciudadano promedio sin ayuda externa.
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¿Por qué genera controversia la construcción de casas por cubanos en el exterior?
La construcción de casas por cubanos en el exterior genera controversia debido a la desigualdad que crea el acceso a divisas externas. Mientras que algunos logran edificar gracias a remesas, la mayoría de los cubanos dentro de la isla no pueden hacerlo debido a la crisis económica y la falta de recursos, lo que provoca un debate sobre la justicia social en el país.
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¿Qué impacto tienen estas construcciones en la comunidad cubana?
Estas construcciones impactan a la comunidad cubana al generar tanto admiración como controversia. Por un lado, simbolizan el esfuerzo y sacrificio de los cubanos en el extranjero; por otro, resaltan las diferencias económicas entre quienes reciben remesas y quienes no tienen ese apoyo, exacerbando las tensiones sociales en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.