Así va quedando su casa en Cuba: cubana residente en EE.UU. muestra el avance de su vivienda de tres pisos

Una cubana residente en Estados Unidos, conocida en TikTok como @iris_laprospera, compartió el avance de la construcción de su casa en Cuba en un video publicado el pasado viernes que se convirtió rápidamente en viral entre la comunidad cubana en redes sociales.

En las imágenes, Iris Deysi muestra el proceso de edificación de una vivienda de tres pisos ubicada al parecer en Pinar del Río, que ella misma bautizó como «la fortaleza».

«Cubita me espera, así va quedando la fortaleza. Después les muestro la finca», comentó la cubana en el video, donde también adelantó que además de la casa está desarrollando una finca en la isla.

La descripción que acompañó la publicación fue escueta pero reveladora: «Todavía faltan cosas pero estamos casi que listos».

La construcción arrancó en agosto de 2025, lo que significa que la obra lleva aproximadamente nueve meses en pie, y según la propia creadora estaría entrando en su etapa final.

El caso de Iris Deysi se inscribe en una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos meses en TikTok: cubanos residentes en el exterior que documentan la construcción o remodelación de viviendas en la isla, financiadas con remesas o ingresos de plataformas digitales.

Esta semana, otra cubana identificada como @sheyla.daily también se viralizó mostrando cómo levantaba su casa desde cero en Cuba, y en febrero pasado una vivienda «moderna» en Mayarí, Holguín, generó debate en redes sociales por el mismo motivo.

El fenómeno genera tanto admiración como controversia, y no es difícil entender por qué: en Cuba, el déficit habitacional supera las 800,000 viviendas, y la escasez de materiales de construcción, la inflación y los frecuentes apagones hacen que edificar sea un reto casi insuperable para la mayoría de los cubanos.

Sin acceso a divisas del exterior, construir una casa en la isla es prácticamente imposible para el ciudadano promedio, lo que convierte estos videos en objetos de debate sobre la desigualdad que generan las remesas dentro de la sociedad cubana.

Iris Deysi prometió a sus seguidores una nueva entrega cuando la obra esté terminada, incluyendo un recorrido por la finca que también está desarrollando en la isla.