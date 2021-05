Maluma Foto © Instagram / Maluma

Maluma enseña cómo lucía de adolescente antes de ser famoso: "Si no me quisiste así, no me busques ahora"

| 05/05/2021 - 11:20am (GMT-4) Maluma echó la vista atrás y compartió con sus casi 60 millones de seguidores una foto de su pasado con la que enseña lo que ha cambiado desde que era un joven adolescente con muchos sueños por cumplir. Han pasado unos años desde que Juan Luis Londoño Arias decidió comenzar una carrera artística bajo el nombre de Maluma. Ahora ese joven que anhelaba ser un reconocido artista en su país ha logrado convertirse en uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos. Sus canciones suenan en todo el mundo y hasta tiene una película por estrenar con la mismísima Jennifer Lopez. Todo un hito para el colombiano de 27 años que a día de hoy es unas de las figuras más importantes de la música latina. Pero, ¿cómo lucía el cantante antes de ser? El Pretty Boy respondió a esta preguntar con una foto en la que le vemos cuando era un adolescente, en la que aparece con gafas de pasta, una americana y una camiseta blanca. La imagen le valió para bromear sobre su aspecto. "Si no me quisiste así, no me busques ahora", escribió al pie de la imagen. Esta foto la acompañó de otra más reciente que contrasta con la primera imagen. La segunda instantánea no es otra que la campaña que protagonizó para la marca Calvin Klein. En ella, derrocha sensualidad mientras se moja con una manguera y mira con seducción a la cámara. ¡Menudo cambio! Más de 2 millones de 'likes' y 27 mil comentarios generó esta imagen en la red social de Instagram. Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube. Archivado en: ¿Tienes algo que reportar? escribe a CiberCuba: editores@cibercuba.com



