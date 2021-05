Detienen a Tania Bruguera cuando se dirigía a presentar acusación formal contra el periodista Humberto López

La artista plástica Tania Bruguera fue detenida en la tarde de este jueves cuando se dirigía a presentar una querella legal contra el periodista Humberto López, quien ha sido el rostro de la campaña de descrédito que ha emprendido el gobierno desde los medios oficiales contra artistas, activistas y periodistas opositores en la Isla.

"Acaban de detener a Tania Bruguera quien se encuentra bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria, con el solo permiso de poder salir a realizar gestiones legales y compra de alimentos", denunció la cuenta oficial de la artista cubana.

Según explica el comunicado, Bruguera estuvo esperando por la autorización para salir de su domicilio, y dejó saber que, en caso de que esta fuera negada, iba a entregarse "porque era una injusticia".

Justo a la 1:10 de la tarde, Bruguera envió un mensaje de texto desde su celular a su hermana, en el que decía: "Hoy salí a llevar la querella contra Humberto López al salir de mi casa tenía a la seguridad del estado y una patrulla. Les expliqué que la instructora me había dicho que podía salir para hacer gestiones legales y comida. No me han dejado salir a una gestión legal. Yo estoy en mi derecho y por tanto no voy a regresar a mi casa hasta que me dejen entregar mi querella contra Humberto López".

Luego de los sucesos del pasado 27 de noviembre, en que un grupo de artistas entre los que estaba Tania Bruguera se presentó ante el Ministerio de Cultura a exigir y reclamar por sus derechos a la institución, Humberto López se ha hecho eco de acusaciones y amenazas contra los participantes más visibles.

En una ocasión, dijo que el trabajo de Bruguera era motivado por el dinero y el ansia de protagonismo.

Por su parte, la artista en el mes de enero entregó una queja formal por difamación dirigida a la presidencia del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), luego de que el noticiero televisivo presentara un espacio informativo "distorsionando" y "creando estados de opinión sobre su persona".

Bruguera a finales del mes de abril denunció que la Seguridad del Estado le impuso una medida de reclusión domiciliaria, tras ser detenida cuando iba a visitar a Luis Manuel Otero Alcántara cuando estaba en huelga de hambre y sed.