Los restos de un cohete chino fuera de control podrían estrellarse en la Tierra el fin de semana

El cohete chino Gran Marcha 5B, que se encuentra fuera de control, regresará presumiblemente a la atmósfera de la Tierra este fin de semana, lo que genera preocupaciones sobre dónde pueden tener impacto sus escombros.

El Comando Espacial de EE.UU. está rastreando los escombros del Gran Marcha 5B, que la semana pasada puso en órbita el módulo principal de la primera estación espacial permanente de China. El escenario del cohete, de aproximadamente 30 metros de largo, estaría entre los restos espaciales más grandes que caen a la Tierra.

Aerospace Corp, una organización sin fines de lucro y financiada con fondos federales, ha dicho que espera que los escombros lleguen al Pacífico cerca del Ecuador después de pasar sobre las ciudades del este de Estados Unidos. La órbita cubre una franja del planeta desde Nueva Zelanda hasta Terranova. El departamento de defensa de Estados Unidos espera que caiga a la Tierra el sábado, aunque el lugar donde golpeará "no se puede identificar hasta dentro de unas horas de su reingreso a la atmósfera", dijo el Pentágono.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles: “Estados Unidos está comprometido a abordar los riesgos de la creciente congestión debido a los desechos espaciales y la creciente actividad en el espacio, y queremos trabajar con la comunidad internacional para promover el liderazgo y comportamientos responsables".

La agencia espacial de China aún tiene que decir si el cohete está siendo controlado o hará un descenso fuera de control. Pero el periódico Global Times, publicado por el Partido Comunista de China, ha afirmado que el exterior de aleación de aluminio de "piel fina" del cohete se quemará fácilmente en la atmósfera, lo que representa un riesgo extremadamente remoto para las personas.

Jonathan McDowell, astrofísico de la Universidad de Harvard, ha predicho que algunas piezas del cohete sobrevivirán al reingreso y que sería el “equivalente a un accidente de avión pequeño esparcido por más de 100 millas”.

“La última vez que lanzaron un cohete Long March 5B terminaron con grandes barras de metal volando por el cielo y dañando varios edificios en Costa de Marfil”, dijo.

“Lo malo es que es realmente negligente por parte de China. Cosas de más de 10 toneladas, no las dejamos caer del cielo deliberadamente, sin control".

El cohete Long March 5B puso en órbita el módulo principal de Tianhe, o Heavenly Harmony, el 29 de abril. China planea 10 lanzamientos más para llevar partes adicionales de la estación espacial a la órbita.

Holger Krag, jefe de la oficina de desechos espaciales de la Agencia Espacial Europea, dijo que una estación láser austriaca pudo rastrear el cohete que caía. Los últimos datos muestran que se encuentra en una órbita elíptica que va desde 165 km a 292 km de la Tierra.

Es difícil precisar cuándo y dónde caerá el cohete, pero las estimaciones actuales de la ESA se encuentran entre el 8 y el 10 de mayo. La trayectoria del cohete significa que cualquier parte que sobreviva a la reentrada aterrizará entre 41 grados norte y 41 grados sur, una franja de la Tierra que se extiende desde las regiones del sur de España, Portugal e Italia hasta Australia.

Krag dijo que no era posible predecir cuánto cohete sobreviviría al reingreso sin tener detalles de diseño de la primera etapa Long March 5B. "Una regla general derivada del análisis más detallado de objetos conocidos, pero no necesariamente comparable, sugiere que entre el 20% y el 40% de la masa seca puede sobrevivir", dijo. Para el cuerpo del cohete chino, eso sería el equivalente a varias toneladas.

Aproximadamente 150 toneladas de hardware espacial regresan a la Tierra cada año y hasta ahora no ha habido víctimas. La gran mayoría se sumerge en el Pacífico. "Este caso particular combina bastante parte de la masa en un solo evento, lo cual es notable, pero no alterará demasiado el perfil de riesgo anual", dijo Krag.

En mayo de 2020, otro cohete chino cayó sin control en el Atlántico frente a África occidental. Fueron los escombros más pesados ​​que cayeron sin control desde la antigua estación espacial soviética Salyut 7 en 1991.

La primera estación espacial de China, Tiangong-1, se estrelló en el Pacífico en 2016 después de que Beijing confirmara que había perdido el control. En 2019 la agencia espacial controló la demolición de su segunda estación, Tiangong-2, en la atmósfera.

En marzo, los escombros de un cohete Falcon 9 lanzado por la empresa estadounidense SpaceX cayeron a la Tierra en Washington y en la costa de Oregón.