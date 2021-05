Médico cubano Alexander Pupo denuncia acoso de la Seguridad del Estado: "Han secuestrado a mis suegros"

El médico cubano Alexander Pupo Casas, quien fue expulsado de su trabajo por sus críticas al gobierno en sus redes sociales, denunció que la Seguridad del Estado ha puesto en práctica una nueva manera de acosarlo.

En un video publicado en su muro de Facebook, Pupo Casas informó que como él no sale de su casa jamás, los agentes represores de Holguín han cambiado de táctica y lo que están haciendo es secuestrar a sus suegros.

"Ellos saben que yo no voy a cooperar con ellos, y saben también que no voy a cesar en mis ideas. Incluso saben, ellos están claros, que mis intenciones son poder trabajar y siempre decir lo que pienso desde mi punto de vista sin ofender y sin dañar", recalcó.

"Ahora les ha dado, ya que no pueden agarrarme a mí, secuestrar a los miembros de mi familia o a las personas allegadas. Ahora fueron a por mis suegros, dos veces los han secuestrado. Dos personas de bien, mi suegro es hasta militante del Partido", agregó.

El doctor explicó que sus suegros no tienen nada que ver con sus publicaciones en Internet de los últimos meses, en las que ha venido denunciando el deterioro del sistema de salud y los abusos que se cometen con el personal sanitario en el país.

"Ahora les ha dado por agarrar a mi suegro y amenazarlo. Deben estar buscando la forma de que ellos influyan en mi relación, será para que mi mujer y yo nos divorciemos, no sé", comentó.

Según Pupo Casas, las autoridades amenazaron al padre de su esposa con detenerla a ella por ser "cómplice" de lo que hace su pareja.

Como respuesta, el médico subrayó que él no ha cometido ningún delito, y que él y su esposa tienen un matrimonio muy sólido, a pesar de que a ella no le interesa la política.

"Ustedes son tan aberrantes, tan injustos, que son capaces de incluso virar contra ustedes a personas que en un primer momento, hasta los apoyaron. Porque mis suegros, yo me acuerdo que la primera vez que vieron una publicación mía pegaron el grito en el cielo y me llamaron: 'Ay, Ale, mira...'", relató.

"Y hoy por hoy, ellos dos, por lo que rezan es por que mi mujer y yo podamos salir de Cuba lo mas pronto posible, para no buscarnos problemas. Ellos a mí no me dicen: 'publica sobre esto, publica sobre aquello'. Para nada. Y son dos personas muy rectas, muy serias", precisó.

Pupo Casas anunció que contratará los servicios de un abogado internacional para poner una denuncia contra el régimen en la ONU y en todos los organismos internacionales, por si le sucediera cualquier cosa a él, a alguien de su familia o a sus amigos.

En septiembre pasado Pupo Casas fue obligado a dejar su trabajo y su residencia en Neurocirugía, como represalia por sus textos y videos en los que criticaba las arbitrariedades e injusticias del gobierno.

En sus redes sociales, ha abogado también por el pago justo por las guardias médicas, y por que haya mejoras en las condiciones de trabajo en los hospitales, donde los especialistas no tienen medicamentos ni recursos para atender a los pacientes.