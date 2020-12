Médico cubano Alexander Pupo apoya petición de pago justo por las guardias: “Hay que pedir mejores condiciones de trabajo”

El médico cubano Alexander Pupo Casas, a quien el Gobierno le negó el derecho de trabajar y de seguir formándose, es uno de los firmantes de la reciente petición de los profesionales de la salud, de un mejor salario y un pago justo por las guardias.

Pupo Casas tuvo que renunciar a su puesto en el hospital Ernesto Che Guevara de Las Tunas, donde estudiaba Neurocirugía, tras ser expulsado de la beca que tenía. La medida fue tomada en represalia por sus textos en Internet, donde una de las cosas que denunciaba era precisamente los abusos a que están sometidos los doctores en la Isla.

Ahora ha realizado una transmisión en su muro de Facebook, en la que describe el trabajo de los médicos cubanos e insta a sus compañeros a exigir no solo un pago justo por las guardias, sino también mejoras en las condiciones de esas guardias, en el transporte médico y en los medios de trabajo con que cuentan para su labor.

“Me parece justo que se pague más por las guardias, añadiría la lejanía, el riesgo laboral y las condiciones de trabajo”, dijo.

“Crearía también una petición para mejorar los locales de trabajo, para mejorar las condiciones higiénicas de la consultas, de las salas, todos sabemos las condiciones que tienen las salas de los hospitales, que son realmente pésimas”, recordó.

“He tenido experiencias de agua de los baños que han salido y han inundado los cubículos, y hemos tenido que sacar a los pacientes. Y a veces nosotros mismos, los médicos, hemos tenido que quitarnos la bata y ponernos a limpiar la sala para hacerles un poquito más higiénicos los cubículos a los pacientes. Incluso llegué a ser uno de los médicos que se quejó cuando esta situación ocurrió y fui regañado”, precisó.

En opinión de Pupo Casas, uno de los problemas más graves de los doctores cubanos es el llamado compensado de las postguardias.

“Uno entra a la guardia a las ocho de la mañana de un día, debe salir al otro día a las ocho de la mañana, pero esto no es el fin. O sea, el medico tiene que seguir trabajando incluso de postguardia hasta las doce del día“, denunció.

“En algunos servicios a las doce del día se libera al residente. En los dos servicios de Neurocirugía en los que yo estuve eso no pasaba, no sé si sería para educarnos un poco más con respecto al trabajo, no sé si lo harían arbitrariamente, pero no existía el compensado de la guardia”, cuestionó.

La solicitud de un pago más alto por las guardias médicas surgió tras anunciarse el programa de ordenamiento monetario que entrará en vigor el 1ro de enero, y que lleva aparejado un incremento de los salarios en todas las esferas laborales.

En el sector de la salud, el salario mínimo de un médico recién graduado será de 4610 pesos. El sueldo más alto, correspondiente a los especialistas de segundo grado o a los que tengan dos especialidades, será de 5810 pesos.

Los valores son bajos si se analiza la responsabilidad de estos profesionales. Además, la subida de los sueldos va de la mano con un incremento de los precios de servicios básicos como la electricidad, así como de los alimentos de la canasta familiar.