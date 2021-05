Exfiscal Yeilis Torres denuncia presencia de la Seguridad del Estado en su cuadra tras agresión de Humberto López

La activista y exfiscal del Tribunal Supremo, Yeilis Torres Cruz, denunció que varias personas al servicio del régimen cubano están preparando un acto de repudio en su barrio, luego de que filmara al periodista oficialista Humberto López y esta la agrediera físicamente.

"Voy a volver a responder al acto de repudio, no me voy a quedar callada", dijo Torres Cruz, y mostró cómo varios agentes de la Seguridad del Estado estaban rodeando su domicilio.

También detectó entre las personas que se encuentran vigilándola al responsable de organizar el acto de repudio del que la ex fiscal fue víctima el pasado mes de marzo.

Yeilis Torres Cruz declaró en tenía dolores corporales de los golpes propinados hoy por Humberto López.

"Me duele todo el cuerpo, el brazo no lo puedo estirar, pero tengo fuerzas, ya las lágrimas de la impotencia se fueron", declaró, y manifestó que no iría a atenderse al hospital por temor a terminar detenida.

"¿Ahora qué va a decir Humberto en el noticiero? ¿Cómo golpea a una mujer y queda impune?", sostuvo la ex fiscal.

Este sábado Yeilis Torres Cruz denunció en Facebook que el comentarista de la televisión Humberto López la golpeó en plena calle luego de que esta lo filmara saliendo de la casa de su amante.

"Humbertico, ¿cómo andas? ¿puedes explicarle al mundo qué haces en casa de tu querida si eres un hombre casado?", le preguntó Torres Cruz a quien se ha convertido en el rostro de la campaña de descrédito que el gobierno ha emprendido contra activistas, artistas y periodistas independientes.

Luego el vocero oficialista la tira al suelo y le arrebata el celular de manera violenta para que no pudiera filmarlo.

En el mes de marzo Yeilis Torres Cruz fue víctima de un acto de repudio frente a su casa por pintar la frase "Patria y Vida", la misma que lleva por título la canción que tanto ha impacientado al gobierno cubano.