Exfiscal cubana víctima de un acto de repudio frente a su casa por pintar la frase "Patria y Vida"

La ex fiscal y activista por los derechos humanos Yeilis Torres Cruz fue víctima de un acto de repudio frente a su casa por pintar la frase "Patria y Vida", la misma que lleva por título la canción que tanto ha impacientado al gobierno cubano.

Luego de poner "Patria y Vida" en la fachada, Torres Cruz fue citada a la estación de policía de su municipio en La Habana para un interrogatorio.

Luego de asegurarse que la ex fiscal no se encontraba en casa, un directivo del Partido Comunista de Cuba se presentó a chantajear a su madre.

Los agentes nunca llegaron al interrogatorio, y mientras tanto estaban organizando un gran acto de repudio a las afueras del domicilio de Torres Cruz con su madre dentro.

"Mi mamá no es una traidora, los traidores son ustedes. Es abajo la dictadura, es Patria y Vida, no más Patria o Muerte", se le oye decir en una grabación a la exfiscal, mientras una turba de personas a las afueras de su casa le grita "traidora", "mercenaria" y otros improperios.

En las imágenes puede verse que hubo presencia de policías uniformados y de patrullas.ç

Yeilis Torres Cruz, quien es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, había denunciado este mismo lunes en redes sociales las presiones que el gobierno cubano ejerce contra su mamá, quien también fue citada a la dirección del Ministerio de Educación para "amenazarla" y "chantajearla" por el activismo de su hija contra el régimen.

"La represión ya no es conmigo, es también con mi mamá, con una persona que es fidelista y comunista, ya no es conmigo, eso es para que se den cuenta todos los cubanos que pueden estar viendo esta directa que no es solo conmigo", dijo Torres Cruz.

Yeilis Torres Cruz se suma a la lista de personas que en los últimos días han sido víctimas de actos de repudio por pintar la frase "Patria y Vida" a las afueras de su casa.

Una situación similar atravesó hace poco más de una semana a la activista cubana Anyell Valdés Cruz le hicieron un acto de repudio en las inmediaciones de la vivienda y pintaron de azul parte de la fachada, además de escribir en el suelo la consigna "Patria o Muerte, Venceremos" y "Viva Fidel" para tapar la de "Patria y Vida".

El gobierno cubano atacó la sede de la UNPACU en el reparto de Altamira, en Santiago de Cuba, luego de que los activistas pintaran en la fachada la frase "Patria y Vida".