Gobierno de Cuba pide ayuda al Fondo Mundial para financiar la lucha contra la pandemia

El gobierno de Cuba anunció que pedirá ayuda al Fondo Mundial para financiar la lucha contra la pandemia, después de haber rechazado formar parte del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra el COVID-19, (COVAX, por sus siglas en inglés), gracias al cual países pobres ya están vacunando a sus ciudadanos.

"Cuba avanza en la elaboración de una nueva solicitud de financiamiento para acceder al mecanismo de respuesta a la COVID-19 de The Global Fund" reveló en su cuenta de Twitter Maribel Gutiérrez, representante residente en Cuba del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En otra publicación en esa red social, la funcionaria comunicó que se prevén inversiones para control y contención de la pandemia, así como para mitigar el impacto en el enfrentamiento al VIH y fortalecer el sistema de salud a nivel comunitario.

La Agencia Cubana de Noticias recordó que el Fondo Mundial aprobó en abril de 2020 un mecanismo para apoyar a los países en su lucha contra la pandemia, el cual incluyó también ayuda para combatir otras enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria.

Dicho mecanismo de respuesta al COVID-19 autoriza un financiamiento de 500 millones de dólares, que deben destinarse a la adquisición de medios diagnósticos y equipos de protección personal.

Cuba atraviesa su peor momento de la crisis epidemiológica, con más de 700 fallecidos y acercándose peligrosamente a los 115 mil enfermos desde el inicio de la pandemia.

Otros 190 países se han inscrito en el programa COVAX, sin embargo, el régimen cubano sigue empeñado en obtener una vacuna propia que le permita inmunizar a su población y al mismo tiempo obtener ganancias mediante su exportación.

El viernes el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, anunció que la próxima semana comenzaría un programa de vacunación masiva contra el coronavirus, a pesar de que sus candidatos vacunales más adelantados no han superado aún la Fase III de ensayos clínicos.

En marzo pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que todos los países latinoamericanos, salvo Cuba, recibirán más de 26 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca y Pfizer.

"Cuba ha decidido no unirse a la iniciativa, por eso no tienen dosis" asignadas, dijo en conferencia de prensa Seth Berkley, director ejecutivo de Alianza de Vacunas Gavi.

Según datos del sitio Our World in Data, la Isla es el único territorio de la región que aún no ha empezado a vacunar contra el coronavirus a sus ciudadanos.