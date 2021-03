Cuba, único país de América Latina que no está vacunando aún contra el COVID-19

Cuba es el único país de América Latina que no está vacunando aún contra el COVID-19, según estadísticas ofrecidas por el sitio Our World in Data.

El país de la región con más vacunados hasta ahora es Brasil, que cuenta con más de 10 millones de personas que ya recibieron la inyección. Le siguen Chile, con cerca de 5 millones de vacunados, México con casi 3 millones, y Argentina con más de un millón y medio.

En este último país, el gobierno aprobó en diciembre la utilización de la vacuna de Pfizer-BioNTech, y poco después autorizó "con carácter de emergencia" la rusa Sputnik V.

México recibió grandes lotes de la Pfizer-BioNTech, además de la británica AstraZeneca y de la china CanSino. Además, el país norteamericano cuenta con dosis de la también china Sinovac, y la Sputnik.

El caso de Chile es paradigmático, pues comenzó su programa de inoculación contra el coronavirus a principios de enero, y logró vacunar a más de 1.3 millones de personas en una semana y a casi 5 millones en apenas un mes.

Tabla estadística de personas vacunadas en América Latina

Junto con Cuba, que ha apostado todo por el candidato vacunal local Soberana 02, Nicaragua y Venezuela son los países que menos personas vacunadas registran.

El último país latinoamericano en comenzar la vacunación fue Nicaragua, pero sus cifras aún no están claras. La prensa nacional informó que esa nación había iniciado el proceso el pasado 2 de marzo, con la Sputnik V, y que el día 7 se habían recibido 200 mil dosis de vacunas Covishield, donadas por el gobierno de India.

En Venezuela fueron vacunadas apenas 12 mil personas. Entre ellas se encuentran el gobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes recibieron la primera dosis de la Sputnik V este sábado en Caracas.

Venezuela ha invertido 200 millones de dólares para comprar 10 millones de dosis del fármaco ruso, de las que solo ha recibido 100.000 hasta la fecha.

Este lunes, Cuba comenzó la fase III de ensayo clínico de su candidato vacunal más avanzado, Soberana 02, que planea ser probado en unas 40 mil personas, pero esto no constituye una campaña de vacunación masiva.

Ninguna de las vacunas que hoy se están utilizando contra el coronavirus ha demorado menos de 3 o 4 meses en superar la fase III del proceso, por lo que es probable que Cuba no comience su vacunación hasta el próximo verano, de completarse satisfactoriamente la fase III de alguno de sus candidatos y lograr producir los millones de vacunas que necesita el país.