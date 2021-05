VIRAL: Madre graba el momento en que su hija de seis años huye de un tiburón en Hawái

Un suceso increíble y aterrador vivieron una madre y su hija de seis años en una playa de Hawái esta semana.

Sheri Gouveia comenzó a filmar desde lejos a su pequeña Anela Rezentes, que jugaba en la orilla de la playa de Kalama en Kailua. La madre notó en las imágenes unas salpicaduras de agua que creyó que estaba haciendo su hija, cuando de repente la niña se giró con una cara de terror y comenzó a correr.

"La estaba grabando haciendo el tonto antes de que eso sucediera y, de repente, comenzó a salir disparada del agua y me lo dijo", contó Gouveia a KITV4.

La madre fue entonces a su encuentro y Anela le dijo que había visto "un pez muy grande". Al mirar con detenimiento la grabación, Gouveia se dio cuenta de que su niña había estado a centímetros de un tiburón.

En la grabación se ve la aleta del escualo moviéndose en círculos alrededor de Anela, quien corrió despavorida hacia la arena cuando se dio cuenta.

"Cuando salió del agua, estaba histérica. Yo estaba como, '¡Oh, Dios mío!' Así que corrí, pero lo estaba buscando y no podía verlo. No me di cuenta de que en realidad era un tiburón. Eso es lo que me sorprendió", agregó Gouveia.

"Mi alma dejó mi cuerpo", fue el testimonio de la pequeña. "Vi un tiburón. No me di cuenta de que estaba a mis espaldas. Así que tenía muchas ganas de salir corriendo. Estaba muy asustada".

Los expertos dicen que podría tratarse de un tiburón punta negra, a juzgar por lo que muestran las imágenes, una especie que se alimenta habitualmente de peces en aguas poco profundas.

Asimismo, alertan que esta temporada está marcada por la presencia de tiburones cerca de la orilla debido a las temperaturas cálidas del agua. Según indican, lo mejor que se puede hacer ante una situación es salir del agua con cuidado y darle su espacio al tiburón.