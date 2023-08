Critican a La Damosky por comentarios racistas

La tiktoker cubana Gladys PrinSess hizo fuertes críticas a La Damosky (Ariagna González) tras conocerse un grupo de declaraciones que hizo la influencer en sus redes sociales contra las mujeres negras.

"Siento que las negruzcas a veces tienen inseguridad, complejo de inferioridad, muchas, muchas. Yo pienso que se sienten inseguras porque las pobrecitas son feas. De qué manera van a llamar la atención si no tienen pelo, les huele la cresta, sudan fuerte, tienen bajo... Es normal", dijo La Damosky.

Sus ofensas fueran tras recibir críticas de una persona. Sin embargo, en el calor de su transmisión en directo no atacó a esa persona sino a todas las mujeres negras. Si estas palabras no eran suficientemente racistas y ofensivas, la influencer añadió más leña al fuego argumentando que le daban pena.

"Yo siento lástima, lo juro por Dios. Tan prietoski, feoski, monoski, calvoski, cocotimboski y huelen feo", reafirmó la autora de "Tóxico".

Estos comentarios racistas de la influencer han levantado una ola de críticas en su contra y un amplio rechazo de parte de sus propios seguidores que no conocían esta postura de la artista.

Historias de Instagram de La Damosky

Una de las voces críticas que más se ha escuchado en las redes es la de Gladys PrinSess. La tiktoker dijo a La Damosky que siente vergüenza de escuchar sus palabras y de saber que, como ella, es cubana.

"Me avergüenza decir, 'eres mi paisana, eres cubana, latina, mujer'. Estoy segura de que en la escuela te enseñaron que el color de una persona no define ni sus comportamientos, ni su olor", dijo Gladys.

Señaló a la influencer que lo que ocurre de fondo es que "no tiene la valentía de enfrentarse a la persona interesada" o la persona que la agredió en las redes, pero que eso no es razón para ofender a su propia raza, dejando claro que la pureza no existe porque aquí somos todos de color cubano.

Gladys PrinSess le advirtió a la cantante y modelo en Miami que la hermosura puede pasar, aún cuando se es joven.

"Ojo Damosky, atenta con tus palabras. Todas estamos expuestas a perder la belleza física en cualquier momento, pero te entiendo porque no se le puede pedir más a una persona a la que toda su poca inteligencia se le ha convertido en ácido hialurónico".