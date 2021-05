Sitiada por la Seguridad del Estado, Iliana Hernández convoca a la prensa internacional a su casa

La colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández Cardosa convocó a la prensa extranjera a acudir a su casa en La Habana este domingo, luego de un mes en régimen de prisión domiciliaria sin poder salir a la calle, bajo la amenaza de ser detenida.

"Estoy invitando por esta vía a la prensa extranjera acreditada en Cuba a una rueda de prensa en mi casa, calle 23 No.8219 e/ I y J, Cojímar, para hablar de la situación que estamos viviendo varios periodistas y activistas políticos al cumplir un mes sitiada", anunció en su cuenta de Twitter.

"A las 11:00 am el domingo 9 de mayo, día de las madres en Cuba", precisó.

El politólogo cubano Frank Calzón, reconocido luchador por los derechos humanos y la democracia residente en Estados Unidos, llamó a los periodistas extranjeros que trabajan en Cuba a prestar "atención a la represión y los abusos que sufren sus colegas cubanos", en un tuit que fue replicado por Hernández.

La reportera ha estado todo este tiempo cercada por la Seguridad del Estado en su propia vivienda, adonde las autoridades tampoco permiten llegar mensajeros con alimentos y medicinas, según ha denunciado.

Al igual que ella, otros activistas por la democracia en Cuba como Esteban Rodríguez, Mary Carla Ares, Thais Mailén Franco, Yuisan Cancio Vera o Inti Soto, han sido víctimas del acoso de las autoridades y han sido arrestados y multados por manifestarse pacíficamente o incluso solo por "atreverse" a salir a la calle.

"Por sentarte en un parque no pueden detener a nadie, por querer ver a un amigo no pueden detener a nadie, por querer la libertad de tu patria no pueden detener a nadie. Cuando eso pasa hay que salir a las calles, todos, porque no pueden detener a nadie", defendió la colaboradora de CiberCuba.

Durante este tiempo en que ha permanecido encerrada en su casa, Hernández ha tenido al oportunidad de grabar desde su ventana a los represores que la vigilan en su cuadra y transmitirlo por sus redes sociales a modo de denuncia.

El viernes filmó a un agente que estaba solo, sentado en una esquina, mirando su teléfono celular en medio de la noche.

"Esto es linchamiento, que no puedas salir de tu vivienda por casi un mes porque te secuestran. Dejen ya de querer hacerse los víctimas cuando sois los verdugos, mentirosos", dijo en su cuenta de Twitter con las etiquetas Palabra precisa, No queremos más dictadura y Patria y Vida.

La activista respondió a Ana Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien en su cuenta de Twitter pidió la eliminación del embargo.

"No es el embargo lo que tiene al país pobre, son ustedes que en vez de poner al cubano a producir lo ponen a vigilar a otros. Miren esto, 5 personas vigilando a 1", recalcó, junto a un video en el que se ve a cinco agentes, dos de ellos policías, vigilando su casa.