¿Daniela y Yomil planean vivir fuera de Cuba?: La youtuber cubana aclara todas las dudas de sus seguidores

La youtuber y actriz cubana Daniela Reyes aclaró las dudas de sus seguidores luego de que circularan rumores en las redes sociales sobre una supuesta salida de ella y Yomil de Cuba.

En un video subido a su canal de YouTube, Daniela se sumó al reto "verdadero, falso o chisme" en el que contestó varias preguntas de sus "reyes y reinas".

Daniela aclaró que tanto ella como Yomil planean seguir viviendo en Cuba por ahora y que ninguno tiene intención de residir en otro país, aunque resaltó que no cierra ninguna puerta y que "nosotros viajamos mucho".

"No está ahora mismo entre mis planes, no está entre mis objetivos, no es algo que quiero hacer, pero no sé qué pase dentro de un tiempo", respondió Daniela a una primera pregunta sobre si le gustaría irse de Cuba.

Otra de las preguntas fue más directa: ¿Es verdad que van a irse a vivir a México?

"Falso", contestó Daniela. "Sí es verdad que viajamos muy a menudo, pero no vamos a vivir por el momento en ningún otro país que no sea Cuba".

Durante el reto, la youtuber también aclaró que Yomil y ella no se han casado como se rumoraba, y que si bien ambos quieres ser padres algún día, no tienen planes por el momento de tener un bebé.

Yomil y Daniela dieron a conocer públicamente su relación en el verano pasado y, desde entonces, se han mantenido publicando con frecuencia en las redes sociales algunos de sus momentos juntos y dedicándose amorosos o picantes comentarios.

El pasado mes, el reguetonero estrenó el videoclip de Cuéntale, una historia de amor furtiva protagonizada por él y Daniela, primer proyecto musical de Yomil en el que aparece su pareja.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.